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碧桂園風波影響多大？近50家A股公司緊急管控風險

記者黃雅慧／即時報導
碧桂園暴雷後，中國投資人關心其供應商與往來銀行是否受到波及。（路透）
碧桂園暴雷後，中國投資人關心其供應商與往來銀行是否受到波及。（路透）

中國知名房企碧桂園日前爆出財務危機，已連帶影響上下游廠商、往來銀行等相關企業。據澎湃新聞統計，截至21日，滬深兩市至少有49家上市公司遭投資人關切，有供應商還成立專門應對小組，也有合作銀行澄清「給碧桂園貸款上千億元」等傳言。

報導指出，這49家上市公司涉及房地產的上下游產業公司如設計公司、家電供應商、精裝公司、建築材料供應商及與碧桂園合作的房地產開發企業和銀行等。

多數供應商回應稱，與碧桂園的合作不多、合約金額較少，目前也沒有應收帳問題。

但有供應商已針對碧桂園事件成立專門小組。如惠達衛浴稱，自碧桂園出現階段性流動壓力問題以來，公司已成立專門應收帳款管理小組，通過現款現貨、法律訴訟等措施，最大程度地降低潛在風險；裝修公司蒙娜麗莎則表示，公司近幾年均與碧桂園有業務來往，在部分房地產企業資金流動性出現問題以來，公司已成立專門小組加強對工程業務風險管控。

此外，在暴雷事件中備受矚目的金融機構部分，據上海證券交易所和深圳證券交易所互動平台信息統計，8月至今，至少有浙商銀行、江陰銀行、中國平安、交通銀行、民生銀行、中國銀行、招商銀行、興業銀行等八家銀行受到投資者提問關於碧桂園的問題。

投資者問題涉及碧桂園在銀行的風險敞口、壞帳金額、貸款餘額等問題。截至目前，僅浙商銀行和江陰銀行回覆提問。

浙商銀行否認「千億貸款」的傳言，並回應「截至2022年末，我行最大單一借款人貸款餘額為（人民幣）63億元，不存在上千億元的情況。前十大貸款客戶中，歸屬房地產業的貸款餘額為181億元，佔我行發放貸款和墊款總額的1.18%。」

江陰銀行則回應，該行對碧桂園無集團授信。截至2022年末，該行住房按揭貸款佔貸款總額比例僅9.72%，規模較小。

碧桂園 貸款 房地產

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