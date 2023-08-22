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網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

編譯徐榆涵、記者洪哲政／即時報導
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

ForexLive論壇以及推特上流傳一則消息指，中共海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外，艦上船員全數罹難，目前消息尚未獲得證實，也無法得知更一步消息。

台灣國防部發言人孫立方表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但國防部透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。

台灣國防部22日舉行記者會，推特上有自稱為防務分析者的人士上午宣稱「有報導」指出，一艘共軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故。對此，國防部發言人孫立方上午表示，透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是國防部一直從事且認真做的事情，但目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息。

孫立方說，就他的理解，這個訊息是在社群媒體上流傳的說法，但他目前沒有其他官方說法來做證實。

孫立方表示，如何綿密去掌握台海海空域動態是國防部向來重視且認真從事，但對於現在於社群媒體流傳的訊息，他沒有其他評論。

中共 推特

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