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中國經濟暫時疲軟？WSJ：40年經濟繁榮時代落幕

記者黃雅慧／即時報導
中國經濟若持續疲軟恐將引發一連串的政治、社會問題，甚至影響中國對外關係。（路透）
中國經濟若持續疲軟恐將引發一連串的政治、社會問題，甚至影響中國對外關係。（路透）

華爾街日報報導，經濟學家們現在認為中國正步入經濟增速急劇放緩時代，不利的人口結構、與美國及其盟友間日益擴大的分歧等兩大因素，將讓狀況變得糟。分析人士擔心，經濟增長放緩還可能導致北京當局對外表現得更加咄咄逼人，從而增加衝突的風險，包括可能圍繞台海議題爆發衝突。

針對當前中國經濟情勢，華爾街日報稱，「與其說只是一段經濟疲軟期，不如說可能是一個漫長時代的落幕」。

美國哥倫比亞大學專門研究經濟危機的歷史學教授Adam Tooze說：「我們正見證經濟史上最大幅度的換擋。」雖然過往對於中國經濟衰退的預測都未成真，但經濟學家普遍認為，中國已進入了一個更具挑戰性的時期，傳統促增長的方法產生回報越來越少。

一些經濟學家認為，如果中國官方不採取更積極的刺激措施，不切實重振民營部門的冒險精神，中國經濟放緩可能會演變為長期停滯，類似於日本自上世紀90年代以來所經歷的情況，當時日本房地產泡沫的破滅導致了多年的通貨緊縮和有限的經濟增長。

華爾街日報指出，中國經濟走軟還可能削弱民眾對習近平的支持。一些美國分析人士擔心，面對經濟增長放緩，中國政府的回應可能是在國內加大壓制力度，在國外更加咄咄逼人，從而會增加衝突的風險，其中包括可能圍繞台灣爆發衝突。

美國總統拜登8月10日在一場政治募款活動中，就形容中國的經濟問題像是一枚「滴答作響的定時炸彈」，認為這可能會刺激中國領導人「做壞事」。

旅居美國的中國評論家鄧聿文近日也在美國之音發表文章稱，中國經濟困局會進一步加劇中國國內的緊張態勢。為緩解國內矛盾、轉嫁危機，習近平有可能尋求一條更具對抗性的對外路線。

鄧聿文認為，不排除習近平出於穩定自身權力和政局考量，採取一條更加激進的和美國及西方對抗的路線，在台灣、南中國海等問題上主動出擊，從而加劇地區形勢的緊張和全球地緣政治的風險。

他警告，「中國的經濟困境可能會持續深化，世界對此需要有所準備」。

華爾街 習近平 日本

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