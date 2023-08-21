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習近平赴金磚峰會 促團結全球南方

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國家主席習近平21日前往南非參加金磚國家峰會，將共同主持中非領導人對話會。圖為2019年金磚國家領袖在巴西合影。從左到右為南非總統拉瑪佛沙、習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭和時任巴西總統波索納洛。（美聯社）
中國國家主席習近平21日前往南非參加金磚國家峰會，將共同主持中非領導人對話會。圖為2019年金磚國家領袖在巴西合影。從左到右為南非總統拉瑪佛沙、習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭和時任巴西總統波索納洛。（美聯社）

中國國家主席習近平21日前往南非參加金磚國家峰會，將共同主持中非領導人對話會。這是他今年三月訪俄之後的第二度出訪，預料金磚峰會的兩大重點將會是接納新成員和去美元化等議題。

包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等5國組成的金磚峰會22至24日於南非首都約翰尼斯堡舉辦。此次峰會主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係」。

中國官方媒體環球時報稱，愈來愈多的國家有意加入金磚國家是對西方霸權的一種有力回應。

美國之音報導指出，金磚國家橫跨三大洲，擁有數十億人口，他們有個共同點，即蔑視服務於西方富裕國家利益的世界秩序。

據報導，雖然北京高舉抗衡西方姿態，但這次峰會東道主南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。南非國際事務研究中心成員格魯澤更直言，不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，「中國正在崛起，但還不是頭號強權」。

習近平21日先透過多家南非媒體刊文指出，中國與南非關係已步入黃金時代。他強調，雙方作為「全球南方」天然成員，要團結一致，加快推動國際金融機構改革，共同反對單邊制裁和「小院高牆」，攜手維護共同利益。

他並指出，愈來愈多的國家希望叩開「金磚之門」，北京願同金磚夥伴一道，秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，凝聚在重大問題上的共識，引領金磚合作機制在全球治理體系中發揮更加重要的作用。

針對金磚國家擴大成員，中共外事辦主任兼外長王毅20日與伊朗外長艾密拉多拉安的通話中也有觸及。目前已知至少19個國家有意加入金磚，包括阿根廷、伊朗、阿爾及利亞、突尼斯、土耳其、埃及等。

南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾表示，已有13個國家正式申請加入金磚國家，還有6個國家非正式提出申請。此外，委內瑞拉可能成為第20個申請加入的國家。

至於「金磚共同貨幣」議題，中國官媒CGTN引述上海外國語大學教授黃靖分析，「去美元化」的趨勢並非由金磚國家推動，而是美國為了自身政治目的肆意將美元武器化的結果。

他認為，創建新型共同貨幣是大勢所趨，但過程將會非常漫長，首先應錨定「新貨幣」，參與國也需保持經濟透明度，還必須考慮金磚貨幣如何與美元、歐元等其他貨幣建立有意義的聯繫，才能保持貨幣穩定性。

南非 貨幣 北京

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