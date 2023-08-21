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紐時：中國房市危機失控前所未有 威脅經濟

中央社台北21日電
中國房市在當局3年前開始打擊房企高槓桿操作下陷入疲軟。(歐新社)
中國房市在當局3年前開始打擊房企高槓桿操作下陷入疲軟。(歐新社)

紐約時報報導，中國房市在當局3年前開始打擊房企高槓桿操作下陷入疲軟，今年8月更告失控，不但前所未有，且已削弱民間信心，威脅到更廣泛的經濟領域。但「一向親力親為的中國政策制定者」，幾乎未採任何措施緩解民眾焦慮。

紐約時報今天以「房市危機疾速失控，中國經濟何去何從」為題報導形容，中國房市及經濟今年8月「事件頻出，令人眼花撩亂」。史坦普（S&P）大中華區企業信用評級主管張積豪直指，中國房市正在發生的事情，確實前所未有。

報導指出，中國當局3年前開始打擊房企的高風險（指高槓桿）商業行為，中國房市便開始疲軟，更在今年8月迅速失控。這威脅到了中國更廣泛的經濟領域，且削弱了消費者、企業和投資人的信心。

這項報導暗指中共總書記習近平說，到目前為止，「一向親力親為的中國政策制定者」幾乎沒有採取任何措施緩解人們的焦慮，且似乎決心減少中國經濟對房地產的依賴。

報導說，過去30年，隨著中國人口激增，人群湧入城市尋求經濟機會，建商興建的住房供不應求，使雇用數百萬人的房地產行業不但成為中國經濟轉型的引擎，還成為家庭積蓄的手段，比重更占中國經濟活動的1/4以上。

經過多年的過度借貸和建設，中國房市的發展成為一種負擔。當中國經濟成長較快時，房企借入更多資金償還不斷增加的債務，進而掩蓋了過度開發。但自從中國領導人實施而導致經濟癱瘓的「動態清零」防疫取消後，中國正艱難地試圖重新站穩腳跟，許多經濟問題又回到房地產問題上。

報導直指，中國當前的房市危機是「政府自己一手造成」的問題。監管機構先前允許房企大肆舉債，為幾十年來不惜一切代價的成長戰略提供資金，但到了2020年卻突然大舉干預以防止房地產泡沫。官方阻止低利資金流向中國房企，導致許多房企現金短缺，一家家地因無力償債而倒閉。

報導提到了恆大及碧桂園。其中，恆大2021年已拖欠了3000億美元的債務，日前並在美國申請破產保護；而曾被中國當局列為房企典範的碧桂園，今年上半年虧損恐高達76億美元，且尚有數千億美元的債務。

根據史坦普統計，中國過去3年已有超過50家房企違約或無力償債。但如今在房市危機惡化下，中國政策制定者並沒有採納「大規模救助項目介入」的呼籲。相反地，他們選擇放寬抵押貸款要求及降低利率等溫和舉措。

除了中國本土，這種擔憂已經蔓延到境外市場。報導指出，過去2週，投資人已從陸股撤出75億美元的資金。而在香港，由於中國最大的一些企業在當地上市，但投資人信心急劇下降，導致港股陷入熊市，已較1月的高峰大跌21%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，他們（決策者）「還沒有找到解決問題的正確方案」，房屋銷售下降和開發商違約可能會引發連鎖反應，威脅到中國更廣泛的經濟領域。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

房地產 投資 紐約時報

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