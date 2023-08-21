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李強：中美關係與經貿合作困難 需要雙方都拿出誠意

記者廖士鋒／即時報導
中國國務院總理李強21日強調，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。圖為李強3月30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）
中國國務院總理李強21日強調，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。圖為李強3月30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）

中國跟美國的經貿關係持續波動，中國國務院總理李強表示，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，他強調，中美分別作為最大的發展中國家和發達國家，經濟互補性遠大於競爭性，中美完全可以共同發展。

李強是在8月21日上午於北京人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏（Marc N. Casper）率領的美中貿委會成立50周年訪問團時，作出上述表態。他並指出，中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。

李強坦言，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。他還表態中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。

就中國經貿政策，李強強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，「這既是我們自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律」。他提到，中國正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國大市場蘊含著巨大增長潛力和機遇。將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。

此前在8月18日，中國外交部副部長馬朝旭會見埃克森美孚全球高級副總裁魏捷凱（Jack P. Williams）一行時指出，當前中國經濟運行持續回升，韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變。中國將繼續推進「制度型對外開放」，這將為包括埃克森美孚在內的美國企業提供更廣闊發展空間，中國式現代化不僅有利於中國，也有利於世界。

李強 國務院 北京

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