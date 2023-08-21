李強：中美關係與經貿合作困難 需要雙方都拿出誠意

中國國務院總理李強21日強調，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。圖為李強3月30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）

中國跟美國的經貿關係持續波動，中國國務院 總理李強 表示，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，他強調，中美分別作為最大的發展中國家和發達國家，經濟互補性遠大於競爭性，中美完全可以共同發展。

李強是在8月21日上午於北京 人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏（Marc N. Casper）率領的美中貿委會成立50周年訪問團時，作出上述表態。他並指出，中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。

李強坦言，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。他還表態中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。

就中國經貿政策，李強強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，「這既是我們自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律」。他提到，中國正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國大市場蘊含著巨大增長潛力和機遇。將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。

此前在8月18日，中國外交部副部長馬朝旭會見埃克森美孚全球高級副總裁魏捷凱（Jack P. Williams）一行時指出，當前中國經濟運行持續回升，韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變。中國將繼續推進「制度型對外開放」，這將為包括埃克森美孚在內的美國企業提供更廣闊發展空間，中國式現代化不僅有利於中國，也有利於世界。