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中國商務部再開外企圓桌會 官方：營造可預期投資環境

記者廖士鋒／即時報導
中國商務部21日再度召開外資企業圓桌會，官員強調要為廣大外資企業在中國發展營造可預期、更優質的投資環境。（圖／取自「商務微新聞」微信公眾號）
中國商務部21日再度召開外資企業圓桌會，官員強調要為廣大外資企業在中國發展營造可預期、更優質的投資環境。（圖／取自「商務微新聞」微信公眾號）

中國商務部再度召開外資企業圓桌會，官方強調將會同相關部門和各地方細化《國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》任務分工，為廣大外資企業在中國發展營造可預期、更優質的投資環境。

據中國商務部官網消息，8月21日商務部召開《國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》政策解讀溝通專場外資企業圓桌會。商務部部長助理陳春江出席，中國外交部、發改委、稅務總局、國家智慧財產權局等部門參會並進行互動交流，有80餘家外資企業及商協會代表參會。

陳春江指出，商務部將會同相關部門和各地方細化《意見》任務分工，確保各項舉措儘快落地見效；強化追蹤問效，進一步發揮外資企業圓桌會議等機制作用，協調解決外資企業在政策落地過程中遇到的困難問題；做好總結評估，為廣大外資企業在中國發展營造可預期、更優質的投資環境。

與會部門還就便利外國人赴陸簽證、做好外資項目服務保障、發揮服務業擴大開放試點示範作用、落實遞延納稅政策、加強藥品和醫用耗材集中採購領域智慧財產權保護等企業關注問題作出回應。

中國商務部近期相當注重與外資的溝通，兩個月來已召開了至少4場圓桌會。

此前在8月10日，陳春江甫於天津主持召開外資企業圓桌會重點外資項目專場，聽取在津重點外資項目建設運營情況、問題訴求及意見建議。SEW-傳動設備、空中客車、恩智浦半導體、液化空氣、PPG塗料、大眾汽車等6家外資企業代表參會並發言。

中國商務部7月21日也在北京召開外資商協會專場政策解讀溝通圓桌會，解讀跨境數據流動、出口管制、《反間諜法》等外資企業熱點關注內容，當時有中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國韓國商會及30餘家會員企業代表參會。

更早的7月5日，則是中國商務部長王文濤主持召開外資企業圓桌會，聽取醫藥行業外資企業在中國經營情況、問題訴求及意見建議。通用電氣醫療、諾和諾德、拜耳、默沙東、羅氏、阿斯利康、賽諾菲、武田、輝瑞等12家企業代表參會。

當時王文濤強調，中國政府把吸引外資放在更加重要的位置，持續優化營商環境。

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