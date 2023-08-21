我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

「把一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

瑞銀下調中國GDP增長預測 今年保5無望 明年降至4.2％

大陸中心／即時報導
房市持續低迷將拖累中國整體經濟表現，黑龍江鶴崗是中國房地產泡沫破滅的典型案例。Getty Images
房市持續低迷將拖累中國整體經濟表現，黑龍江鶴崗是中國房地產泡沫破滅的典型案例。Getty Images

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日發布的最新研究報告，將中國2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%，並將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7.0。

汪濤指出，雖然7月底召開的中共中央政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但中國官方迄今尚未宣布明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策相對零散、且幅度較為溫和。

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，汪濤將2023年中國房地產新開工跌幅預測下調至25%，將2023年房地產投資預測從之前的年比持平下調至下跌10%左右。

報告稱，鑒於中國房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，加上外需也比之前預測更加疲弱，瑞銀將中國2023年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.8%，2024年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.2%。

此外，汪濤並預計，中國生產者物價指數（PPI）在2024年第2季之前將深陷年比下跌，2023年下跌3%，2024年增長僅0.5%，瑞銀此前預測值為1.2%。但維持對2023年消費者物價指數（CPI）增速預測為0.5%不變，將2024年的CPI增速預測下調至 1.2%。

汪濤還將2023年底美元兌人民幣的預測從6.95調整為7.15。報告稱，美元走強和中國經濟復甦弱於預期，意味著人民幣匯率可能不及此前預測。鑒於美國經濟韌性較強，美國利率水準可能會在更長時間內保持在較高水準，從而支撐美元保持高位。相反，中國經濟增長和通膨最近低於預期，未來復甦可能更為緩慢。

但汪濤也指出，預計年底人民幣對美元會出現小幅升值。這是因為預計中國央行可能會動用各種工具（包括重新引入中間價的逆周期因數），以防止美元對人民幣匯率較7.3的水準大幅走弱。此外，瑞銀也預計今年底中國經濟增長動能可能會有所改善，而美國經濟增長可能明顯放緩。

房地產 匯率 投資

上一則

經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高

下一則

碧桂園帳面資金僅夠保交樓 償債困難重重

延伸閱讀

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永無法超越美國成世界最大經濟體

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永無法超越美國成世界最大經濟體
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國
彭博：外資下調中國GDP增長預測 今年恐保5難

彭博：外資下調中國GDP增長預測 今年恐保5難

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」