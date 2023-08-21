瑞銀下調中國GDP增長預測 今年保5無望 明年降至4.2％

房市持續低迷將拖累中國整體經濟表現，黑龍江鶴崗是中國房地產泡沫破滅的典型案例。Getty Images

鑒於房地產 下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，瑞銀首席中國經濟學家汪濤今日發布的最新研究報告，將中國2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%，並將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7.0。

汪濤指出，雖然7月底召開的中共中央政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但中國官方迄今尚未宣布明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策相對零散、且幅度較為溫和。

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，汪濤將2023年中國房地產新開工跌幅預測下調至25%，將2023年房地產投資 預測從之前的年比持平下調至下跌10%左右。

報告稱，鑒於中國房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，加上外需也比之前預測更加疲弱，瑞銀將中國2023年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.8%，2024年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.2%。

此外，汪濤並預計，中國生產者物價指數（PPI）在2024年第2季之前將深陷年比下跌，2023年下跌3%，2024年增長僅0.5%，瑞銀此前預測值為1.2%。但維持對2023年消費者物價指數（CPI）增速預測為0.5%不變，將2024年的CPI增速預測下調至 1.2%。

汪濤還將2023年底美元兌人民幣的預測從6.95調整為7.15。報告稱，美元走強和中國經濟復甦弱於預期，意味著人民幣匯率 可能不及此前預測。鑒於美國經濟韌性較強，美國利率水準可能會在更長時間內保持在較高水準，從而支撐美元保持高位。相反，中國經濟增長和通膨最近低於預期，未來復甦可能更為緩慢。

但汪濤也指出，預計年底人民幣對美元會出現小幅升值。這是因為預計中國央行可能會動用各種工具（包括重新引入中間價的逆周期因數），以防止美元對人民幣匯率較7.3的水準大幅走弱。此外，瑞銀也預計今年底中國經濟增長動能可能會有所改善，而美國經濟增長可能明顯放緩。