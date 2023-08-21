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經濟疲弱 北京辦公樓第2季空置率創13年新高

中央社台北21日電
今年第2季北京全市辦公樓空置率達18.3%，創13年新高。(歐新社)
今年第2季北京全市辦公樓空置率達18.3%，創13年新高。(歐新社)

中國經濟疲弱，商業活動放緩。陸媒報導，今年第2季北京全市辦公樓空置率達18.3%，創13年新高；多個一線城市今年第2季甲級辦公樓空置率更高，如深圳達20.3%，上海達18.7%。

中國媒體「財經」雜誌報導，國際房地產服務商第一太平戴維斯數據顯示，2023年第2季北京全市辦公樓空置率為18.3%，較第1季上升1.5%，創下近13年新高。這相當於2010年第1季的水平，當時北京辦公樓空置率為18.4%。

一位行業資深經理人表示，今年辦公樓出租市場的確很難，並指2023年上半年幾乎全是降價成交。2022年3月之前，每週都有2至3組客戶看房，但2023年上半年一個月才等到2至3組客戶的房。

根據高力國際報告，2023年北京辦公樓市場第2季整體淨吸納量，即新增租戶面積減去流失租戶面積為負5.3萬平方公尺（約1.6萬坪），顯示租戶不斷外流。

報導指出，租戶流失，租金也不斷下滑。根據仲量聯行的數據，今年第2季北京全市辦公樓平均租金為每月每平方公尺人民幣316元（約10.3美元），較第1季下跌1.5%。第一太平戴維斯認為，當前北京市場的平均租金大體回落至2012年同期水平。

報導表示，其他一線城市的甲級辦公樓空置率也不斷上升外，根據世邦魏理仕數據，今年第2季上海辦公樓整體空置率為18.7%，廣州為17.5%，深圳為20.3%。

戴德梁行的報告顯示，截至今年上半年，北京、上海、廣州、深圳的甲級辦公樓空置率分別為16.9%、18.6%、18%、24.5%，均較去年底有不同程度的上升。

報導指出，辦公樓空置率上升，主要由於供需失衡，需求增幅遠低於市場預期。

仲量聯行華北區研究部負責人米陽形容，這就像疫情3年，辦公樓市場生了一場病；本以為今年第2季已經完全康復可以跑馬拉松，但走到小區門口發現身體還是不舒服，只能先回來。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北京 租金 疫情

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