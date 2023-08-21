跨境推廣賭博App 中國網路主播等19人被判刑

中國網路主播推廣國外賭博App，吸引中國賭客充值賭博，還組織人員偷渡至境外企圖逃避懲罰。圖為稍早中國公安破獲的境外賭博APP。（央視截圖）

中國網路主播推廣國外賭博App ，吸引中國賭客充值賭博，還組織人員偷渡 至境外企圖逃避懲罰。經江蘇省宜興市檢察院提起公訴，近日，法院以組織他人偷越國境罪、偷越國境罪、幫助信息網路犯罪活動罪分別判處唐某某等19人有期徒刑8年至拘役2個月不等，各並處罰金。

據檢察日報報導，唐某某是一中國影音平台的主播，每天直播帶貨，收入還不錯，在圈內也小有名氣。2018年的某一天，一名暱稱為「小鞋子」的網友（另案處理）在直播間與唐某某聊天，稱賣貨沒前途，並吹噓自己有大項目能賺大錢。

唐某某半信半疑地回復：「不要吹牛，真那麼有本事，打5萬塊錢過來。」不一會兒，唐某某果真收到了「小鞋子」打來的人民幣5萬元。看到錢後，唐某某確信「小鞋子」實力雄厚。

隨後，「小鞋子」向唐某某提出幫朋友推廣賭博App的請求，並發來二維碼。由於收了「小鞋子」的錢款，唐某某沒有拒絕，將下載賭博App的二維碼發至微信朋友圈。

沒過多久，「小鞋子」稱唐某某的推廣效果很好，邀請其面談業務，並承諾給予唐某某更高職位和報酬，還介紹唐某某赴緬甸 「考察」。

唐某某這才發現，「小鞋子」是讓其組建賭博App推廣團隊、發展賭博會員。由於已經拿了「小鞋子」的好處，唐某某選擇鋌而走險。

2018年底，唐某某學習了賭博App推廣、引流方法後，為打造賭博App推廣團隊、獲取更大利益，便開始借助自己的人氣以遊戲項目、月薪上萬元等為幌子，通過直播招聘員工。

很快，第一批「員工」開工。為提高推廣效率，唐某某對新進人員進行了嚴格分工，分別是負責發布信息招攬賭客的推廣人員，指導賭客進行操作的客服人員，還有負責發放提成的財務人員。該賭博App推廣團隊先後在寧夏銀川、江蘇無錫設立工作室，不斷發展壯大。

2019年4月，中國公安機關接民眾舉報，將唐某某設立在無錫的賭博App推廣工作室查封，拘捕2名成員，扣押涉案手機60部、手提電腦4台。

唐某某很害怕，但又恰逢賭博App平台方要求其出境推廣，唐某某便組織「員工」偷渡至緬甸。此後，唐某某更加肆無忌憚，赴馬來西亞擴張「業務」，短短兩年間便建立起了一支龐大的推廣團隊。

2020年8月，推廣賭博App收益直線下降，唐某某便關掉了境外推廣業務，與團隊成員陸續通過偷渡等方式回國。

回國後，唐某某幹起了老本行，成立了短片製作公司，並購置豪宅、豪車，想要將賺取的巨額違法所得「洗白」。中國公安機關則在充分掌握唐某某犯罪集團行蹤後，一舉將其搗玻。經查，2018年至2020年，唐某某犯罪集團非法獲利高達人民幣2,300餘萬元。

在辦案過程中，宜興市檢察院成立專案團隊，在公安機關邀請下依法介入引導偵查。2021年1月，宜興市檢察院以唐某某等19人涉嫌組織他人偷越國境罪、偷越國境罪、幫助信息網絡犯罪活動罪提起公訴。近日，法院經審理作出上述判決。