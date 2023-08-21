狂跌一半…中國好聲音母公司市值蒸發29億

已故華語樂壇歌后李玟生前曾控訴《中國好聲音》不公的錄音檔曝光，引發輿論譁然外，該節目母公司星空華文市值一夜之間蒸發近百億港元。（取自微博）

已故華語歌后李玟 一段生前控訴《中國好聲音 》賽制不公，並慘遭不公平對待的錄音檔曝光後，該選秀節目引發中國民眾譁然，受到兩岸三地網友輿論聲討。由於事件持續發酵，該節目母公司星空華文市值兩天大跌230億港元。

中新經緯報導，星空華文股價21日開低後持續下挫，收盤大跌31.23%至65.3港元，連續兩個交易日累計跌幅已接近50%，總市值蒸發超過230億港元（約為29億美元）。

報導指出，星空華文是《中國好聲音》製作單位燦星的母公司。於17日晚間，一段李玟生前講述參與浙江衛視選秀節目《中國好聲音》時遇到不公平待遇的錄音曝光，據網傳錄音顯示該音檔長達9分鐘。據悉，李玟在音檔中提到，參加《中國好聲音》時已罹患乳腺癌，然而李玟在錄製期間因賽制問題曾多次向節目組反映，但製作單位導演組人員卻僅是剪掉她的鏡頭，還威脅說她不走就叫保安來，引發了各界高度關注。

由於受此事件影響，18日，星空華文在港股的股價出現爆跌，創出該公司上市以來最大單日股價跌幅，截至收盤大挫23.43%，收在94.95港元，總市值大跌至378.4億港元，短短一日之內該公司市值就蒸發超過上百億港元。

於此之後，在周末期間，李玟生前的這一音檔事件仍在持續發酵中。除了李玟在節目中的學生王澤鵬、周菲戈站出來還原真相，力挺導師外，中國知名歌手韓紅等人也在紛紛微博 發文聲援。

從公開資料可以看到，星空華文在中國是一間音樂IP創造商及運營商，旗下擁有及營運龐大的中國電影IP庫。而該公司曾推出中國知名選秀比賽節目《中國好聲音》，該節目創下中國季播持續時間最長的綜藝節目的紀錄。此外，它還營運其他中國知名綜藝節目，如《蒙面唱將猜猜猜》《中國好歌曲》《這！就是街舞》等。

據悉，星空華文去年底於港交所掛牌上市，首日收盤價漲幅超過70%，之後股價更一路狂飆，在今年6月12日，最高漲至約132港元。