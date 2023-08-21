猛打賴清德 中外交部稱其將給台海和平帶來巨大危害

中國外交部發言人汪文斌21日又大篇幅批評台灣民進黨總統參選人賴清德。（歐新社）

北京 當局近期猛打台灣民進黨 總統參選人賴清德 。中國外交部發言人汪文斌在21日記者會中批評賴清德，「謀求以務實為掩護，用民主做包裝，借和平來粉飾，企圖洗脫各方對其台獨底色的高度疑慮，卻難掩其包藏的台獨分裂禍心」，將給台海和平穩定帶來巨大危害。

汪文斌在周一例行記者會中被問及賴清德日前訪美期間接受彭博社專訪時，再度批評賴清德是「冥頑不化、徹頭徹尾的台獨分裂分子和麻煩製造者」。

汪文斌稱，賴清德在專訪中表示，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，並稱台灣不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，是赤裸裸的謊言和挑釁」。

「不久前，賴甚至還公開宣稱要實現台灣領導人走入白宮的終極目標，這充分暴露其作為台獨分裂分子的極端危險性」，汪文斌說。

他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，雖然海峽兩岸尚未統一，但台灣是中國領土一部分的地位從未改變，也不允許改變」。

汪文斌稱，「中國擁有對台灣主權從未改變，也不可能改變。目前全世界有包括美國在內的182個國家，在一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係，美國政府也多次重申不支持台獨，何來台灣主權之說？台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」。

汪文斌表示，賴清德聲稱希望民主國家支持台灣參與國際事務，讓台灣更好地為國際社會作出貢獻，「這是借台灣所謂國際參與問題搞政治操弄的慣用伎倆」。

他批評，賴清德沿用民進黨通過煽動對立、操控選舉的一貫套路，大肆攻擊抹黑大陸威脅，借民主旗號製造國際支持假象，拉攏有關國家為其台獨主張背書。

汪文斌指出，賴清德「謀求以務實為掩護，用民主做包裝，借和平來粉飾，企圖洗脫各方對其台獨底色的高度疑慮，卻難掩其包藏的台獨分裂禍心，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。