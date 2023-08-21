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退幕後操控？南華早報：習近平有意放權親信下達重大決定

編譯盧思綸
南華早報報導，中國國家主席習近平上任第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定。（路透）
南華早報報導，中國國家主席習近平上任第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定。（路透）

南華早報報導，中國國家主席習近平取得第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定，轉居幕後運籌帷幄。

儘管中國政治一向令人霧裡看花，但各項會議依舊是習近平宣達指示的主要平台，亦能藉此反映在不同領域的深度和力度。就公開資訊所示，自去年10月20大落幕至上周年度北戴河會議期間，習近平主持會議的次數明顯少於前2次任期同一時間。

雖然一般認為此事與疫情有關，但中國今年3月召開全國兩會後，當局即宣布全面解封，之後習近平僅主持19次國內要務會議，相較5年前和10年前同期均有所減少。

再者，習近平頻頻授權親信出席過去不假他人的國內會議，包括由中共中央政治局常委兼中央軍委會副主席何衛東出席7月全軍黨的建設會議、欽點國務院總理李強主持博鰲論壇。此外，國際會議場合也少見習近平現身。

儘管露面次數減少，習近平一手拔擢的親信與官媒仍稱，幾乎所有重大政策均由習近平部署，包括促進經濟成長與近期的水患紓困措施等。

美國芝加哥大學政治學系教授楊大利指出，先前任期時，習近平急於藉由會議表達觀點，如今則偏向退居幕後操控，推估應為權勢穩固後更收放自如。

柏林智庫墨卡托中國研究所（MERICS）首席分析師何青山（Nis Grünberg）說，習近平現在有一批一手拔擢的心腹代表出席會議，讓他不必緊抓著不放，得以在幕後掌控全局，擁有比以往更充裕的時間。

習近平 全國兩會 國務院

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