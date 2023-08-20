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北京破獲美CIA間諜案 39歲國家部委幹部留日時遭策反

記者賴錦宏／即時報導
大陸國安部近日接連宣布偵破美國間諜案。（取材自中國國安部微信公眾號）
大陸國安部近日接連宣布偵破美國間諜案。（取材自中國國安部微信公眾號）

中國國家安全部21日公布，再次破獲一宗美國中央情報局（CIA間諜案，該名間諜現年39歲，於留學日本期間被CIA策反，目前是某國家部委幹部。

根據中國國家安全部微信公眾號發布的新聞稿，這名CIA間諜郝某，1984年1月生，為中國某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，泰德通過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝某答應泰德要求。

泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。

郝某留學期滿前，李軍亮明其CIA東京站人員身分，對郝某實施策反，要求其回國後進入中國核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

郝某回到中國後，按照CIA要求設法進入中國國家部委工作，在境內與中情局人員多次祕密接頭，提供情報並收取間諜經費。中國國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其開展審查。目前此案正在偵辦中。

中國國家安全部本月11日也曾公布，破獲一起美國CIA間諜案。這名間諜為中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員，在被單位派至義大利留學進修期間，被CIA羅馬站人員策反，提供大量中國核心情報給美方，並收取間諜經費。

在中美博弈持續升溫的背景下，去年的中共二十大報告首次把國家安全方面的內容單獨成章，顯示維護國家安全是中共重中之重的大政方針。中共總書記習近平今年5月也在二十屆中央國家安全委員會第一次會議強調，要深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢。

中國《反間諜法》今年7月施行後，官方密集造勢。中國國安部8月1日和2日連續發布題為《反間防諜需要全社會動員》和《依法懲治間諜行為與尊重保障人權並重》的文章，提出要增強全民反間諜安全防範意識和國家安全素養。

間諜 CIA 中共

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