富邦金控總座韓蔚廷：中國房市至少是黃燈 已限縮曝險

富邦金控總經理韓蔚廷。（記者潘俊宏／攝影）

彭博資訊報導，台灣最大金融集團富邦金控已持續削減對中國的曝險，做好應對全球第二大經濟體房地產 危機可能帶來更深重動盪的準備。

富邦金控總經理韓蔚廷周四接受彭博專訪表示，中國不動產占其經濟、財政收入，甚至人民財富的比率都相當高，已「大到不能倒」，「假若真有更大的問題，不要說台灣，全球都絕對會受影響。」

2017年接任總座的韓蔚廷聲稱，富邦金自2020年爆發疫情以來已謹慎控管對中國曝險，減少對中國房地產開發商的放款跟投資 活動。他補充說，對目前風暴核心的碧桂園 與中植企業集團沒有曝險。

過去一周，中國影子銀行中植被曝出現付款停滯，加劇外界對中國陷入困境房市行業和疲軟經濟日益蔓延的憂慮。碧桂園曾是中國最大的房地產開發商，目前徘徊於違約邊綠。

韓蔚廷用紅綠燈來比喻中國房市動盪，「還不到紅燈，但至少是黃燈，黃燈亮就不要硬闖」。

富邦金控2008年透過間接參股廈門銀行，是最早進入中國市場的台灣金融業者之一。它100%持股總部在上海的富邦華一銀行，另擁有多家合資企業，提供保險和個人消費貸款。

富邦金控不是唯一一家縮減在中國業務的金融業者，但根據金管會，截至6月底，台灣本地銀行業者對中國地區的授信、投資及資金拆存總額度仍逾台幣1兆元。富邦金控在中國曝險總額台幣2775億元，不含在中國子銀行及公司等的策略投資。台北富邦銀行曝險1000億元，占淨值比40%高於業界平均。富邦金控的總資產超過10.6兆元。

對於在當前中國情勢與美國聯準會升息環境下的投資布局，韓蔚廷表示，壽險等部門的長期部位將趁利率高檔時適度增持美元債券，但對股市的看法較保守，必須觀察全球利率對各個經濟體的影響，以及中國這一潛在的重大不確定性。

他說，「中國那麼大的經濟體，整個景氣不好的話，一定會影響全球市場，股市不確性因素還是比較大一點，所以隨時機動。」

2021年大賺1446億元台幣的富邦金控，受到聯準會大舉升息與防疫保單虧損的拖累，2022年稅後獲利反而劇減至469億元的近十年以來最低。這個狀況如今已獲改善，富邦金控今年前7個月自結稅後淨利回升至554.49億元。

面對這幾年金融市場變化，韓蔚廷指出是為業者上了一堂流動性管理的課。包括社群媒體訊息傳播加快、數位工具使用的便利性，造成資金移動非常快速，流動性管理因此必須更精確，資產配置時同時也要考慮到流動性。他說，「流動性相對於風險報酬，流動性愈高、報酬愈差，所以金融業一直都是在這中間取得平衡。」