挺李玟 長春官方電台宣布永不與中國好聲音合作

華語歌壇天后李玟，當年在奧斯卡頒獎典禮上穿的紅旗袍。（取材自微博）

已故歌壇天后李玟 生前控訴選秀節目「中國好聲音 」選拔不公的錄音曝光後，製作單位遭中國民間強烈質疑。據報導，長春廣播電視台旗下的「城市生活廣播」頻道昨天宣布，永遠不再與「中國好聲音」合作。

報導指出，李玟離世後，「長春城市生活廣播」頻道7月下旬曾在微信 公眾號發表文章「致敬華人之光CoCo李玟」，並舉行與李玟「隔空對唱」活動，以「懷念永遠的天后李玟」。

澎湃新聞報導，經認證為「長春城市生活廣播」的微信公眾號「先鋒1063」，19日在其影音帳號發布一份蓋有紅色官章的聲明，內容提到「先鋒1063，永不合作中國好聲音，特此聲明」。落款為「中國長春城市生活廣播，8月19日」。

根據報導及公開資訊，「長春城市生活廣播」為長春廣播電視台旗下的一個廣播頻道，以流行音樂等軟性內容為主。而長春廣播電視台則是隸屬中共吉林省長春市委的官方廣電媒體。

報導指出，根據「先鋒1063」微信公眾號先前的貼文顯示，「長春城市生活廣播」先前曾與部分「中國好聲音」的學員有合作關係。

報導提到，「先鋒1063」公眾號7月27日曾經貼文，除慶賀電台台慶外，並指「特別致敬華人之光CoCo李玟，邀請好聲音學員王澤鵬與CoCo隔空對唱『永不失聯的愛』，以此懷念永遠的天后李玟」。

李玟生前控訴選秀節目「中國好聲音」選拔不公的錄音及影像17日曝光後，引起眾多中國民眾不捨，並強烈將矛頭指向製作單位。而「中國好聲音」母公司星空華文在港股股價更應聲大跌，較前一交易日蒸發近116億港元（約16億美元）。

事後，「中國好聲音」製作單位透過新浪微博發表聲明，宣稱這是「經惡意剪輯的錄音」，並表示「強烈譴責」。同時聲稱「期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息」。