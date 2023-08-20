甘肅明清古建築被改成日式餐廳 網友炸鍋要求嚴查

甘肅天水古城內一座建於明清時期的院落被改造成日本料理餐廳，引發不少中國民眾痛批，紛紛要求嚴查。（取材自央視新聞畫面）

據央視新聞報導，甘肅 天水古城一座建於明清時期的古院落，竟遭人改造成日式餐廳，引發不少中國民眾痛批，紛紛要求嚴查。有網友稱，「做餐廳就算了，還是日式的，這是找死！」

報導稱，位於天水古城內厚生巷13號的一處日式風格餐廳，原是建於明清時期的文保院落。但如今已看不到曾經庭院寬敞、青磚黛瓦、雕梁畫棟的中式古建風貌。院中、台明被木板覆蓋，營造成日式風格，西廂房外還加蓋了兩間日式小屋。

去年底這座院落進行裝修時，時任天水古城特聘顧問、負責修繕古民居的專家黃國翔就發現這個問題，他曾多次要求經營主體停工整改並修改裝修方案，但當時負責運營天水古城的甘肅省公航旅對此置之不理，並未叫停。

甘肅天水古城內一座明清時期的古院落，如今已成為名為「有鶴」的日式餐廳。（取材自央視新聞畫面）

目前這座古院落已經成為名為「有鶴」的日本 料理店如期開業，央視新聞指出，類似情況在天水古城並非個例。

甘肅天水擁有中國西北地區現存規模較大和保存較完整的明清時期居民院落群，因歷史久遠，不少古建民居曾受到不同程度的損毀。為搶救這些古建築，當地政府曾啟動搶救性保護，使得29座文保院落得以「復活」。

報導引述天水市財政局的數據指出，天水市從2015年至2021年撥付古城保護資金就超過人民幣8.88億元（約合新台幣39.4億元），沒想到，不到兩年時間，巨資修繕的文保院落就遭「改頭換面」。很多商業進駐改造院落，成為遊客消費場所。剩下的文保院落，僅有3處向公眾免費開放。

這項消息讓許多中國民眾難以接受，有網友質疑，「最近幾年為什麼日式文化這麼大量入侵啊？」「真的嚴查吧，小日本滲入恐怕比看到的深很多」。甚至有網友表示，「就應該杜絕那些受日本建築設計影響的人，凡是從日本留學回來建築師全部解聘」。