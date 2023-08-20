習近平將啟程出席金磚峰會 是否會晤莫迪成焦點

圖為2016年10月金磚峰會在印度舉行時，印度總理莫迪與中國國家主席習近平同框資料照。（美聯社）

中國國家主席習近平 將於21日啟程赴南非 出席金磚國家領導人峰會，印度 總理莫迪（Narendra Modi）也將出席峰會。外媒19日消息指出，相信習近平將與莫迪於峰會期間舉行雙邊會晤。

彭博報導，中國駐南非大使陳曉東19日稱，「我相信，作為兩個民族，兩個國家，我們（中國與印度）將進行直接會談，直接會議。」但截至目前，中、印雙方尚未確認是否兩邊領導人將見面的消息。

「印度快報」20日引述新德里消息人士指出，習近平和莫迪會在峰會期間於同一地點碰面，不排除可能舉行會晤。

報導提到，若習近平與莫迪會晤能順利舉行，這將是習莫兩人自2022年印尼峇里島20國集團（G20）峰會晚宴短暫交流後的首次會面，亦是兩人自2020年中印邊境對峙後的首次正式會晤。

金磚國家是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國所組成，本次峰會將於22至24日在南非約翰尼斯堡舉辦行。這將是金磚國家自新冠疫情爆發以來，首次舉辦的實體峰會，與會領導人將檢視先前倡議的進展，並討論未來的重點合作項目。

此前，印度外交部曾透露，莫迪應南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）的邀請，將出席本次峰會。除出席峰會外，莫迪也將參加「金磚國家+對話」（BRICS Plus Dialogue），與南方世界及發展中國家的領袖討論發展計畫。

另，中國外交部也於18日宣布，習近乎將出席金磚國家峰會並對南非進行國事訪問，在南非期間，習近平還將與拉瑪佛沙共同主持中非領導人對話會。

據了解，自2020年爆發邊界衝突後，中印關係就陷人僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），被中國方面認為是企圖包圍和箝制中國。今年4月初，中國更改了中印邊境的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）11個地點的名稱，中國此一「標準化」措施引起印度強烈不滿。