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恒大申請破產保護 分析：以拖待變前景不明

中央社／台北20日電
恒大集團在美國聲請破產保護債。（路透）
恒大集團在美國聲請破產保護債。（路透）

中國房地產開發商恒大集團因債務危機在美國申請破產保護；專家分析，這種作法顯示公司爭取更多時間，但是把雙面刃，若有更好解決方案，還有復甦希望，反之則恐代表走向真正的破產。

外電報導，深陷債務泥淖的恒大在美國時間8月17日，向曼哈頓破產法院依「美國破產法」（U.S. Bankruptcy Code）第15章的規定申請破產保護。而中國媒體披露恒大目前發行在外的美元債面值為142億美元。

中國微信公眾號盒飯財經發表評論文章，指恒大集團創辦人許家印正在以拖待變。另深度科技研究院院長張孝榮受訪說，指破產保護就像汽車的安全氣囊，這意味著恒大境外債務重整進入最後階段。

張孝榮說，但對於恒大來說，這並不意味著曙光到來。一旦找到更好的債務解決方案，還會有復甦的希望，如果找不到更好方案，那意味著走向真正的破產。

這篇文章指出，恒大爆雷至今已有兩年，但外界仍未看到其債務問題好轉的跡象，可說崛起速度之快令人咋舌，但崩塌速度更快，在此情況下，這個「安全氣囊」是否能夠起作用仍未可知。

儘管恒大債務重整、汽車業務融資都有進展，但許家印和恒大的信用早已被透支，公司的天量債務加上許家印的「婚變傳聞」，讓恒大不甚光明的前景變得更加晦暗。

中國知名企業透過申請破產保護來規避訴訟，為重整爭取時間並非恒大首創，2021年初，瑞幸也曾利用此規則為自己爭取了寶貴的喘息時間。

文章認為，破產保護是一把雙面刃，而瑞幸起死回生的劇本不能套在恒大身上。

因財報作假而一度在美國面臨訴訟的瑞幸咖啡，2021年開始進行債務重組，2022年在以大鉦資本為首的聯合團隊收購股權下，繳清1.8億美元的和解金，在債權人的支持下，公司正式結束作為債務人的破產保護程序。

相較之下，恒大則稱未來三年需要高達364億至437億美元的額外融資。

文章強調，對恒大來說，除了如何順利完成債務重組的近憂外，去哪尋到這筆融資更是遠慮。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

恒大集團 破產 融資

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