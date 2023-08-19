人民日報把台灣畫成「當歸片」 強調台獨是絕路

人民日報微博19日深夜發布一則圖文，將台灣畫成「當歸片」。（取材自人民日報微博）

在中華民國副總統賴清德結束出訪友邦和過境美國行程返台後，北京中共 當局19日起對台展開一波強烈的文攻武嚇，除解放軍 在台灣北部和西南海空域開展奪取海空制權外，官方媒體「人民日報」於北京時間19日深夜也在微博發布一張圖文，將台灣畫成「當歸片」，強調「台獨是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一」。

「台灣當歸」這則圖文瞬速登上微博熱搜，截至北京時間20日上午10時，已有逾67.8萬個「讚」、7.3萬個轉發和3.5萬則留言。在人民日報這則圖文下方留言區，眾多網友留言高喊統一，但在推特上則有網友留言稱：「又開始挑起民族主義來轉移注意力了」、「獨裁才是他ｘ的歷史逆流」。

解放軍東部戰區微信公眾號昨日9時許發布共軍於台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓的訊息後，解放軍東部戰區19日一整天共發布7則對台恫嚇訊息。

昨日21時許，解放軍東部戰區發布一則題為「你們要的──越海峽」的影音稱，19日東部戰區在海空等兵力聯合演訓中，多型戰機依令根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計畫抵達台島周邊海空域進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，構建協同一體的制空、制海信火鏈路，實際檢驗多域感知、協同配合、聯合封打能力。

根據台灣國防部20日9時發布的中共解放軍台海周邊海空域動態，19日6時至20日6時，偵獲共機45架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域27架次)、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共中央台辦19日也以負責人名義就賴清德此次出訪發表談話稱，賴接受彭博社專訪是公然散布台獨言論，並稱其為「不折不扣的『台獨工作者』、徹頭徹尾的『麻煩製造者』，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。

這份談話並強調，中共決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒台獨分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。申明重申，「任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。