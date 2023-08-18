摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

儘管多家全球金融巨頭踩中碧桂園 大地雷，但仍有外資危機入市，包括摩根大通 （小摩）已於14日增持碧桂園逾1.71億股，並在1日增持碧桂園服務約1,902.24萬股。

觀點網報導，根據聯交所最新權益披露資料顯示，8月14日，碧桂園獲摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）以每股均價0.8435港元，持倉約1.71億股，涉資約1.44億港元（約1839萬美元）。

受摩根大通增持利多消息影響，碧桂園18日一度大漲5.19%，不過收盤跌1.3%，報0.76港元，總市值210.05億港元。

增持後，摩根大通最新持倉數目為13.94億股，持倉比例由4.42%上升至5.04%。

智通財經報導，8月1日，摩根大通增持碧桂園服務1,902.24萬股，每股作價8.57港元，總金額約為1.63億港元（約2081萬美元）。增持後最新持股數目約為2.21億股，最新持股比例為6.56%。

碧桂園服務18日收盤漲1.86%，報7.11港元，總市值239.83億港元。

不過摩根大通曾在14日提出警告，在碧桂園延遲償還債務後，中國房地產 投資信託基金（REIT）管理的估計價值人民幣2.8兆元的資產面臨更高的風險。

摩根大通表示，預計房地產融資挑戰將出現惡性循環，這可能會加深開發商及非銀行債權人的流動性壓力。

摩根大通還預測，中國房地產企業估計占2023年企業違約量近4成，緊接在後的是俄羅斯企業，約占違約量的35%，巴西則占12%。