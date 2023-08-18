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中國網紅被騷擾影片竟是「擺拍」 400萬追蹤帳號遭封禁

記者陳宥菘／即時報導
一名中國女網紅發影片稱自己「被騷擾」，卻被警方查出是為賺取流量而「自導自演」。（取自網易新聞）
一名中國女網紅發影片稱自己「被騷擾」，卻被警方查出是為賺取流量而「自導自演」。（取自網易新聞）

有「短影音大國」之稱的中國，社群平台隨時都有海量的新影片，要能博得觀眾眼球相當不容易，近日，有一名女網紅為吸引流量不擇手段，拍攝自導自演的造假影片，引起中國網友群起撻伐，帳號也遭到平台無限期封禁。

網易新聞報導，近日，有一名中國女網紅發布一支影片，內容是她與女友人在長沙一飯店吃宵夜，期間卻忽然有一位陌生男子出現，直接上前要求女網紅陪喝酒。女網紅在影片中表示，因自己對方疑似喝多了，擔心會出現什麼過分的事情，偷偷掏出手機將過程記錄下來。

影片顯示，男子不斷要求女網紅及其友人陪喝酒，但兩人以「感冒了、喝不了」拒絕對方，並稱「這時候我已經很生氣，但是我們兩個女生不敢起衝突」。

事後，女網紅又發布一則短影音向觀眾「報平安」，女網紅原為騷擾她的男子說好話，並認為此事到此為止，自己沒有要追究。只是事件早已在網上掀起熱議，也促使警方介入調查，事態卻出現驚人轉折。

警方發現，這起事件根本是女網紅自導自演的一齣劇，且劇本還是從3個版本中脫穎而出的版本。據報導，劇本明確寫出「2個美女穿著可以性感一點」，以及女網紅與「酒醉騷擾男子」的對話台詞。警方甚至從事發飯店的監視器中查到了眾人「齊心合力」拍攝影片的畫面。

根據青島市公安局市北分局18日發布情況通報，內容指出該網路主播為賺取流量、吸引粉絲，編造劇本進行擺拍直播，引發網民關注，「根據公安機關調查情況，對相關當事人依法予以處罰，其帳號已被平台無限期封禁」。

中媒報導指出，女網紅團隊的人坦言，初始這麼設計是為了吸引粉絲關注度。在發布影片後，女網紅的粉絲數量的確激增至近400萬人，但其影片卻也頻繁遭到假帳號盜取，甚至最後因為擺拍和造謠不實消息，遭平台封禁，可說是賠了夫人又折兵。

一名中國女網紅發影片稱自己「被騷擾」，卻被警方查出是為賺取流量而「自導自演」。（...
一名中國女網紅發影片稱自己「被騷擾」，卻被警方查出是為賺取流量而「自導自演」。（取自網易新聞）

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