中國涉台學者：目前台灣好像一戰前夕的巴爾幹半島

中國涉台學者認為，現在台灣好像一戰前夕的巴爾幹半島。圖為1914年6月28日奧匈帝國斐迪南大公夫婦步出塞拉耶佛市政府，準備登上座車照片。數分鐘後2人即遭開槍射殺，並引爆一次世界大戰。（Getty Images）

由中國國台辦旗下海研中心主辦的兩岸關係研討會，18日繼續在四川省成都市進行，就當前兩岸局勢，有中國涉台學者坦言，目前台灣好像當年一戰前夕的巴爾幹半島，一旦出現火星 ，瞬間就會引爆。而未來幾年台海趨勢走向並不完全取決於中國方面，2024年的台、美選舉將影響未來。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津18日上午在成都的兩岸關係研討會上表示，未來2、3年是未來關鍵十年的關鍵，台海趨勢走向並不完全取決於中國方面，2024年台美選舉將影響未來。他認為，目前選舉流程還有很長一段時間，還充滿很多不確定因素，因而很難預測選舉結果。但他對於目前兩岸局勢不斷升級，坦言目前台灣已成為好像當年一戰前夕的巴爾幹半島，不少兩岸人士對兩岸可能滑向軍事衝突表示擔憂。

他指出，近期中美之間高層接觸出現「化凍」跡象，但對美國的戰略轉變不宜抱有太多期待，從根本上講，美國對中國戰略競爭的總體目標沒有變化，在將中國界定為「戰略競爭對手」不變的情況下，雙方溝通談判都不過是階段性措施，中美之間的結構性矛盾決定了雙方的戰略博弈是一場持久戰，進而決定海峽兩岸對抗的長期性，僅不排除因不同政黨上台而出現策略性緩和局面。

王英津示警，當前在台海問題上，各種「灰犀牛」、「黑天鵝」隨時可能爆發，「一些風高浪急甚至驚滔駭浪的重大事變隨時可能會到來」。

而北京 聯合大學台灣研究院副院長李振廣則說，兩岸關係外部環境和島內小環境日趨惡劣，如果任由兩岸關係在這種環境下運行，兩岸出現驚滔駭浪、迎頭相撞機會非常大。他坦言，面對這種最不符合兩岸同胞利益的發展趨勢，在艱困環境下要扭轉兩岸關係發展，「真的挺難的」。

他表示，從今年春天以來兩岸關係發展來看，中國正在積極塑造兩岸和平發展格局，而且效果非常明顯，在兩岸共同積極塑造下，台海局勢可以回到和平穩定、交流合作軌道上，可以在一定程度上抵銷美國對中國戰略圍剿對台海局勢及兩岸關係帶來的負面影響。

此前在17日上午的演講中，廈門大學台灣研究院劉國深直言，目前台灣的非綠陣營根本沒有團結起來，「不團結就是保送（賴清德 ）」。而他強調，台灣誰當選其實都沒有太大的意義，只不過是對於台灣的繁榮穩定發展到底有多大幫助，他強調，民進黨跟國民黨領導人都強烈感受到美國在利用台灣，而美台關係最後還是要服從於中美關係大局。