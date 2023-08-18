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中國駐法使館戰狼再現 記者揭洪災真相遭罵「1450」

中央社巴黎18日專電
中國駐法大使館17日刊登新聞稿，以「關於中國洪災的謊言與真相」為標，措辭強硬地指控法國主流大報世界報（Le monde）駐上海特派勒普拉特（Simon Leplâtre）11日關於中國日前洪災的報導是「道聽途說」。（截取自中國駐法大使館官網）
中國駐法大使館17日刊登新聞稿，以「關於中國洪災的謊言與真相」為標，措辭強硬地指控法國主流大報世界報（Le monde）駐上海特派勒普拉特（Simon Leplâtre）11日關於中國日前洪災的報導是「道聽途說」。（截取自中國駐法大使館官網）

中國駐法使館戰狼外交再現，這次對象是世界報駐上海特派勒普拉特，其報導指出中共為保大城而犧牲周邊鄉鎮，引發居民抗議。使館昨天開罵，稱該記者是「1450」、「鍵盤俠」，抹黑中國。

中國駐法大使館17日刊登新聞稿，以「關於中國洪災的謊言與真相」為標，措辭強硬地指控法國主流大報世界報（Le monde）駐上海特派勒普拉特（Simon Leplâtre）11日關於中國日前洪災的報導是「道聽途說」，稱該記者「躲在陰暗角落充當鍵盤俠」。

勒普拉特11日「中國洪災：被犧牲地區居民的苦澀」報導，揭露7月底豪雨侵襲中國時，政府為了保護北京，刻意在河北保定高碑店市等人口密度較低的地區洩洪引發災害，導致民眾不滿、抗議四起，要求當局出面說明。

世界報文章表示，從社群媒體上的影片中可看到居民面對手持盾牌的警察，批評遭胡椒噴霧驅散，並高喊「還我們房子」。

對於勒普拉特的報導，中國大使館選擇使用鄉民用語，批評這位法國記者是「1450」（網軍），該詞通常是親中網民形容台灣網路水軍。

勒普拉特引用中國官方數據，寫道「官方來說，洪災導致北京33人喪生、18人仍下落不明」等字句，也被中國使館批評「自帶的陰陽怪氣口吻」。

保定北南蔡鄉民眾在社群媒體上質疑中共，說：「他們說要服務人民：『人民』是不是只有黨書記和幹部？」勒普拉特的引用竟也被中方稱「對中國共產黨為人民服務的宗旨冷嘲熱諷」。

中國使館保持一如既往的戰狼風格，稱勒普拉特「不做事實調查，卻煞費苦心地搜羅網上的只言片語，刻意放大、擴散情緒化言論，甚至變身1450造謠傳謠，勒先生居心何在？」

勒普拉特報導可謂客觀、語氣平實，不僅指出中國政府9日宣布動用10億人民幣賠償災民，更在文章最後引用中國官媒對於救災的指導原則。

然中方卻仍指控報導，「明眼人一看便知，這就是為了挑動中國黨和政府與人民之間的對立，為了抹黑西方民眾心目中的中國形象...煽風點火唯恐中國不亂的反華報道何時能休？」

勒普拉特稍早對BBC表示，他暫不會對該事件發表評論。中央社嘗試聯繫該名記者，截至目前仍無回覆。

這並非中國駐法國大使館第一次批評法國媒體或學者抹黑中國，駐法大使盧沙野更多次在公開訪談中與記者、主持人對槓，在法國「名聲響亮」，被稱為「不太外交」、「具爭議性」的外交官。

盧沙野日前因咄咄逼人的言論，以及「前蘇聯國家主權未定論」引發外交風波，外傳他即將返回中國，但根據中國駐法使館官網顯示，他仍未調動。

洪災 大使館 北京

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