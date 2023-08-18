被指在中建島修建飛機跑道 中國：與事實不符

中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

媒體報導中國疑似在主權爭議的西沙群島中建島修建飛機跑道，引發越南 不滿。中國外交部發言人汪文斌今天表示，相關的報導和事實不符，強調中方在「本國領土」展開建設活動「無可非議」。

據澎湃新聞，中國外交部18日下午舉行例行記者會，有記者提問：「近日外媒引用衛星圖片稱，近幾周中方正在中建島修建一個簡易機場，外交部能否回應？以及修建機場的目的是什麼？」

汪文斌回應稱，相關的報導和事實不符，中建島是中國西沙群島的一部分，是中國的固有領土，中方在「本國領土」上展開建設活動正當合法，無可非議。

美聯社報導，中國似在台灣和越南同樣主張擁有主權的西沙群島中建島上興建一條簡便飛機跑道。

報導引述美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）衛星影像分析，最早看到中建島上這條簡便飛機跑道的時間點落在8月初，且從目前規畫看來，跑道長度將超過600公尺，足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降，但無法配合戰鬥機或轟炸機。

對於中國疑似在中建島興建飛機跑道，越南外交部昨天表示，未經越南許可在西沙群島進行的所有活動都侵犯越南對西沙群島的主權，並使情況複雜化，「不利南海和平穩定」。

中建島是西沙群島最南端的島嶼，距離越南只有250公里。中國1974年與越南爆發短暫海戰後，從越南手中奪走西沙群島。

中國多個自媒體今年陸續發文，指中國解放軍 正加快對中建島建設，現在駐守官兵住冷氣房，喝淡化海水，騎沙灘摩托車，還有4G網路等基礎設施。