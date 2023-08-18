中國初步認定台灣違反WTO規則 中學者：不太可能停ECFA

天津南開大學台灣經濟研究所教授李月18日表示，中方對台經濟政策以融合為主，不太可能會停掉ECFA。（記者廖士鋒／攝影）

中國商務部 對台灣的貿易壁壘調查已有4個月，近日隨著官方就初步調查的表態，再度激起兩岸經貿的巨大衝擊，官方也罕見回應是否終止ECFA對台關稅 優惠。不過中國涉台經濟學者認為，「不太可能停ECFA」，因為這不符合中國對台經濟政策的融合方向。

中國商務部發言人束玨婷17日在記者會上，除了公布對台灣貿易壁壘的初步調查情況外，面對官媒中國日報提問如果認定台灣的措施構成貿易壁壘，中國是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品稅收優惠時表示，商務部將結合貿易壁壘調查情況，「依據有關規定研究採取相應的措施」。中國國台辦發言人朱鳳蓮18上午也表態支持，並指出台灣違反了ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。

中國南開大學台灣經濟研究所教授李月18日向記者指出，中國對台經濟政策主要就是要「融合」，「破壞這種融合事情，我是覺得基本上是不會的」，至於中國官方對台調查最後會有何結果、是否衝擊ECFA？她則表示，兩岸簽署ECFA經歷了很不容易的談判協商過程，「從大陸來看，我個人判斷是不會輕易改變我們已經很不容易得到的結果」。

而對記者詢問，此次調查是否有可能促進兩岸在ECFA上面重新互動、接軌一直沒有辦法推進的服貿、貨貿等ECFA框架下協議？李月則表示，這也要看台灣選舉之後的結果。她分析，兩岸出現了一些政治上的障礙，經濟上也在一個轉型調整的過程中，「因為以前的路可能不太好走了」，但是中國無論形勢怎麼變，經濟融合的這隻手沒有變過。

對台灣長期對中國的貿易限制措施，她解讀，以前中國是「只做不說」，但現在「有的時候其實也說一下，這種意味更重一些」。而中國企業是否覺得自己利益受損？李月則坦言，中國企業沒受損害，兩岸企業是深入的上下游關係，產業鏈很細化，具有雙贏成果。現在有些產業可能由原來的互補發展到競合，但實際上中國市場很大，完全沒到飽和，「一定是互惠雙贏」。

此前，對於中國未來會不會斷掉ECFA，海協會副會長孫亞夫17日也表示，這是台灣媒體自己議論的，「大陸誰在議論？沒有這回事」。他強調，近日中國商務部的政策（對台灣生產的聚碳酸酯加徵保證金等）是跟反傾銷連在一起的。

而根據李月在兩岸關係研討會上發表的論文，中國對台貿易壁壘調查產品僅佔台灣向中國出口總額的3.4%，她並指出，若中國採取進口限制措施，則高度依賴中國市場的台灣紡織業將遭受深重打擊；若是中國對台灣的水產品、果蔬產品採取進口限制措施，則將實現對綠營縣市的「精準打擊」。且她也使用定量模擬分析，提到RCEP 的生效將擴大中國反制措施對台灣的衝擊，而對兩岸雙方來說，台灣取消進口限制都優於台灣加入CPTPP。