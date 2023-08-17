我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

撐不住了… 中國恒大在紐約聲請破產保護

編譯季晶晶／綜合外電
中國恆大集團17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。（路透）
中國恆大集團17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。（路透）

法庭文件顯示，曾經是中國第二大房地產開發商的恒大集團17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

破產法第15章可以讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產得到保護，主要是促成美國法院、債務人和參與跨境破產程序其他國家家法院之間的合作。有時候國際債務重組交易會在敲定某項交易時要求就破產法第15章提交申請。

恒大2021年爆發債務違約，引發中國經濟的房地產危機，根據美國有線新聞電視網，這家陷入困境的公司還款辛苦，截至去年底，其貸款額高達人民幣2.437兆元（約3400億美元），約占中國國內生產毛額（GDP）的2%。

恒大的申請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序。這家中國開發商幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫進行表決。

恒大提交聲請破產文件之際，人們越來越擔心，隨著經濟增長放緩，中國房地產行業的問題可能會蔓延到大陸經濟的其他領域。自2021年年中該行業爆發債務危機以來，占大陸房屋銷售量40%的公司已經出現違約。中國最大的民間開發商碧桂園本月未能支付部分利息，該公司的狀況也令投資者擔憂。

▼中國蓋牌青年失業率 拜登指定時炸彈

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

重組 破產 恆大

上一則

挽救房市 中國官媒預告多個二線城市將優化限購

下一則

陳凱歌愛國電影辱華？小丑造型海報被指「屈辱英烈」

延伸閱讀

紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心

紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心
從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜
房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定

房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定
紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪