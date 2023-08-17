撐不住了… 中國恒大在紐約聲請破產保護

中國恆大集團17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。（路透）

法庭文件顯示，曾經是中國第二大房地產開發商的恒大集團17日依據美國破產 法第15章在紐約聲請破產保護。

破產法第15章可以讓企業在其他地區進行重組 安排時，美國資產得到保護，主要是促成美國法院、債務人和參與跨境破產程序其他國家家法院之間的合作。有時候國際債務重組交易會在敲定某項交易時要求就破產法第15章提交申請。

恒大2021年爆發債務違約，引發中國經濟的房地產危機，根據美國有線新聞電視網，這家陷入困境的公司還款辛苦，截至去年底，其貸款額高達人民幣2.437兆元（約3400億美元），約占中國國內生產毛額（GDP）的2%。

恒大的申請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序。這家中國開發商幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫進行表決。

恒大提交聲請破產文件之際，人們越來越擔心，隨著經濟增長放緩，中國房地產行業的問題可能會蔓延到大陸經濟的其他領域。自2021年年中該行業爆發債務危機以來，占大陸房屋銷售量40%的公司已經出現違約。中國最大的民間開發商碧桂園本月未能支付部分利息，該公司的狀況也令投資者擔憂。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點