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共軍東部戰區發布「閱海峽」MV 中媒稱警告台獨

中央社台北17日電
共軍東部戰區17日中午在社群微信、微博發布名為「閱海峽」的MV。(取自YouTube)
共軍東部戰區17日中午在社群微信、微博發布名為「閱海峽」的MV。(取自YouTube)

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國之際，共軍東部戰區中午發布一支戰訓MV「閱海峽」，宣稱堅決捍衛國家主權和領土完整。中媒引述專家稱，東部戰區專門推出MV，時機十分敏感，是對台獨分裂勢力的警告。

共軍東部戰區17日中午在社群微信、微博發布名為「閱海峽」的MV，時長1分43秒，音樂取材於網路熱播歌曲「年少的你啊」，配上大量解放軍的練兵備戰畫面，除了戰機、軍艦繞島巡航，還有空降傘兵、登陸作戰，針對性十足。

東部戰區宣稱，這是展現練兵備戰一線官兵的青春情懷、熱血擔當；東部戰區官兵「全時待戰，隨時能戰」，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中共官媒環球網傍晚報導引述不具名的台灣問題專家稱，東部戰區專門推出這樣一支MV，特別是「海峽」一詞直指風高浪急的台海局勢，時機十分敏感，目的十分明確，就是要傳遞戰區對台灣問題的高度關注，是對活動頻頻的「台獨」分裂勢力的警告。

報導稱，東部戰區特意將原歌詞的「迎」改成「贏」，凸顯出解放軍全時待戰、隨時能戰的十足底氣。

報導並稱，該MV對原歌曲中「越海峽」賦予了更深刻的內涵——「閱海峽」中的「閱」有閱示、檢閱之意，在此處更有「俯瞰台海」的意味，表達出解放軍守衛國家安全、主權和領土完整的堅定決心。

報導還稱，MV結尾出現「yue」海峽，既可以是飛躍的「躍」，也可以是閱兵的「閱」，還有可能是約會的「約」、喜悅的「悅」……意味「未來充滿著無限可能」，新一代的中國軍人有信心、有實力，沉著應對所有挑戰，一切盡在掌握。

東部戰區發布這支MV後，躍為微博熱搜話題，許多中國網友留言稱，期待「越海峽」。

共軍東部戰區17日中午在社群微信、微博發布名為「閱海峽」的MV。(取自YouTu...
共軍東部戰區17日中午在社群微信、微博發布名為「閱海峽」的MV。(取自YouTube)

解放軍 共軍 微博

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