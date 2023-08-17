香港移民潮下人口不降反升？學者不同解讀

香港特區政府統計處公布，人口年增加15.2萬人，引起香港輿論質疑和討論。圖為香街道上的市民與遊客。（中通社）

港府統計處日前公布年中人口數字，移民 潮下香港 人口不降反升引起爭議。香港學者梁啟智稱，參考香港入境處的數字，香港居民淨移出逾30多萬，形成人口增長假象的是居於外地的香港居民返港探親逾月。

港府統計處15日公布2023年年中人口臨時數字，說香港人口已達749.8萬人，按年增加15.2萬人，引起香港輿論質疑和討論。

專攻城市地理學、曾任教香港大學和香港中文大學的學者梁啟智在社交平台說，15.2萬人口增長中，流動人口佔逾9萬。而參考香港入境處數字，同期香港居民有34.7萬人的淨移出，估計有不少居於外地的香港居民於期內返港探親逾一個月，形成統計處和入境處數字的落差，造成人口增長的假象。

港府統計處定義，流動人口是指在統計時點前6個月內，在香港逗留多於一個月，但少於三個月的香港永久性居民，而至今年中的流動居民較去年中增加9.72萬人。梁啟智認為，隨香港疫後開關，大批本來居於外地的港人返港暫住，便會構成流動人口增加。

他相信，人口數字的落差，來自入境處和統計處兩個部門的統計方法不同，假設居於外地港人回港一個月後離開，入境處不會計算有人口淨移入，但統計處則會計入有人口增長。如果這些人足夠多，便可抵消現實中的移民潮，形成人口增長的假象。

此前香港有另一種解說，認為是在中國養老長者，在疫後通關返回香港帶來人口增長。梁啟智認為，數據上顯示這一情況不明顯，老人人口增加可能只是自然老化的結果。但按同一時段出生的群組追蹤比較，11至13歲和23歲年齡段有較明顯增長，估計是與有中國小學生到香港升讀中學和在有香港身分證的中國畢業生到香港就業 有關。