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台大選誰勝出 中國台辦副主任：無法改變兩岸統一大勢

中央社記者成都17日電
中國國台辦副主任潘賢掌今天在一場兩岸關係研討會表示，「何黨何派在台灣掌權」都無法改變兩岸統一大勢。圖為 2022兩岸企業家峰會年會。（中新社）
中國國台辦副主任潘賢掌今天在一場兩岸關係研討會表示，「何黨何派在台灣掌權」都無法改變兩岸統一大勢。圖為 2022兩岸企業家峰會年會。（中新社）

台灣總統大選明年1月13日投票，兩岸關係走向備受關注，中國國台辦副主任潘賢掌今天在一場兩岸關係研討會表示，「何黨何派在台灣掌權」都無法改變兩岸統一大勢。

中國國務院台灣事務辦公室所屬的海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」17至18日在四川成都新華賓館舉行，潘賢掌今天在揭幕致詞時作了上述表示。

距離台灣總統選舉投票僅有4個多月之際，這次大選選情和選後兩岸關係可能發展都受到兩岸與會人士關切和討論。

潘賢掌表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是「祖國大陸的發展進步」，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和兩岸統一的歷史大勢。

潘賢掌並稱，兩岸統一對兩岸民眾、特別是台灣民眾有哪些好處，「我們可以一起討論」。

他重申，兩岸可以有步驟分階段展開協商談判，方式可以靈活多樣。中國願在「一個中國」原則和「九二共識」的基礎上，推動與台灣各黨派、各界別各階層人士就兩岸關係和統一展開廣泛深入協商。

針對今年以來北京對台政策內容，潘賢掌說，中方把握疫情形勢的變化推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，舉辦第15屆海峽論壇等系列兩岸交流活動，訂定了「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，協助解決台灣食品企業在中國註冊問題，恢復台灣釋迦等部分農業產品輸入中國，以及優化解決台灣民眾使用行動支付等問題。

與會的四川省副省長楊興平致詞時指出，四川已經訂定川台70條、支持台企12條等對台政策，截至目前全省累計登記註冊台資企業2734家，總投資額222億美元。

楊興平提到，四川目前有各級各類涉台園區包括基地91個，是西部地區台資企業數量最多、投資額最大、產業聚合度最集中的省份，並有2200多名台灣青年在四川學習、實習、創業、就業。

他表示，四川將貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，為台灣民眾、台企參與四川現代化建設營造良好環境，創造最好的條件，共享四川的發展機遇。

「2023年兩岸關係研討會」主題為「兩岸關係與民族復興」，兩岸共約百餘名專家、學者、媒體高層等相關人士參加，討論「兩岸關係前景與道路抉擇」及「深化融合發展與同胞福址」兩項議題。

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