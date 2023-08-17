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中共政治局常委會：防汛抗洪救災取得重大成果

中央社台北17日電
圖為月初發生在中國河北的大雨災情。（中央社）
圖為月初發生在中國河北的大雨災情。（中央社）

中國河北、東北洪水災情慘重，多地傳出災民抗議。不過中共政治局常委會今天召開會議宣稱，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，「防汛抗洪救災鬥爭取得重大階段性成果」。

新華社報導，中共中央政治局常務委員會17日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。中共總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會議指出，「七下八上」是防汛關鍵期，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級黨委和政府加強組織領導、嚴格落實責任，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、通力協作，國家綜合性消防救援隊伍衝鋒在前，解放軍、武警部隊緊急馳援，中央企業和社會力量勇挑重擔，廣大人民群眾風雨同舟，共同構築起防汛救災、守護家園的堅固防線，「防汛抗洪救災鬥爭取得重大階段性成果」。

會議強調，當前，中國仍處於主汛期，全國多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，一些流域仍存在洪澇災害風險，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，山洪地質災害風險高，依然不能有絲毫放鬆。個別地區旱情露頭並發展，同樣不可掉以輕心。各有關地區、部門和單位要始終繃緊防汛救災這根弦，始終把人民生命財產安全放在第一位，以「時時放心不下」的責任感，慎終如始做好防汛抗洪救災各項工作。

河北此前因為連日暴雨洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水，轉移區內民眾，致使滯洪區損失慘重。不過會議稱，要果斷轉移避險，「寧可十防九空，不可萬一失防」，關鍵時候果斷撤離轉移危險地帶民眾，進一步細化人員轉移避險預案，確保應轉盡轉、應轉早轉。

會議並稱，要妥善安置民眾，「這場災害受災面廣、蓄滯洪區啟用多、轉移安置民眾多」，要千方百計保障好受災民眾的基本生活，做好環境消殺和衛生防疫工作，強化市場保供穩價，儘快恢復災區正常生產生活秩序。

會議要求迅速啟動災毀房屋修復重建，確保受災民眾入冬前能夠回家或搬入新居，安全溫暖過冬。金融機構要優化簡化相關程序，加強對受災地區的信貸支持和保險理賠，同時持續做好風險隱患排查，努力幫助受災民眾和經營主體渡過難關。

會議還強調，要加快完善流域特別是北方地區主要江河流域防洪工程體系，強化蓄滯洪區安全建設和運行管理，整體提升防禦能力。要加強城市防洪排澇能力規劃和建設，更新提升城市排水管網等基礎設施運行能力，與河道排澇工程有效銜接，保障城市骨幹排水通道暢通。

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