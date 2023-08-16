中國醫藥反腐效應 醫師手術量大減按時下班

中國當局近來強力推動醫藥反腐後，部分醫師便不願意動手術，導致手術量大減，可做可不做的手術就一律不做。圖為此前山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

中國媒體報導，中國當局近來強力推動醫藥反腐後，部分醫師便不願意動手術，導致手術量大減，可做可不做的手術就一律不做。還有醫師乾脆輪番休假，按時下班，是以往十分罕見的景象。

南方傳媒旗下的時代週報報導，一名醫藥業務代表表示，現在「情況非常緊張」，不敢聯繫醫院及醫生，而對方更刪了他的微信 ，導致公司代表只能「原地休假」。

另一名實習醫藥業務代表則透露，她原本每天都要到醫院報到幫忙業務。但8月4日卻被告知不再需要去醫院。在醫藥反腐風暴下，她打算工作到8月底就離職。

報導引述位在湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫師李威（化名）表示，最近醫師確實都不願意做手術；華南某省會城市三甲醫院醫師也指出，醫院的骨科 、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。

這名三甲醫院醫師表示，現在醫院內部控管嚴格，往往一台手術下來，醫師「掙（賺）的還沒被罰的多」。再加上骨科和心臟內科使用的耗材和藥品量大，現在查得嚴，醫生做個手術「畏手畏腳」，也害怕出錯。

這名醫師透露，如今各醫院都有調查組進駐，審計帳目、巡查院內，而一些科部的醫師最近因此輪番休假，按時下班，這在之前十分罕見。