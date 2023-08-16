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中國「西安城北第一高樓」遭爆欠巨額工程款停工

記者陳政錄／即時報導
正在建設中的西安榮民金融中心。澎湃新聞
正在建設中的西安榮民金融中心。澎湃新聞

中國房地產業持續爆出債務風波，被稱為「西安城北第一高」的當地著名地標性建築一榮民金融中心，近日也傳因所屬榮民集團拖欠巨額工程款，被迫停工，引業界關注。對此，榮民地產發布訊息稱，目前與工程公司溝通順暢，合作正常，項目在雙方的努力下正在積極有序推進中，全力保障項目早日建成並順利交付。

據中國房地產報，近期有關榮民金融中心是否停工的紛擾不斷。在此之前，8月9日，榮民金融中心外被發現張貼了一張告示牌，內容為「本工地因榮民集團拖欠巨額工程款，已被迫停工。禁止一切與本工地無關人員入內，否則後果自負」，落款為中國建築第七工程局有限公司。

對此，榮民地產11日發布了《關於榮民金融中心項目建設情況不實信息（訊息）的嚴正聲明》，稱目前公司與中建七局溝通順暢，合作正常，項目在雙方的努力下正在積極有序推進中，全力保障項目早日建成並順利交付。

由於雙方各執一詞，引發外界關注，有接近中建七局四公司的人士透露，「哪個項目沒有拖欠工程款的，目前雙方已經達成和解，正準備復工的事情」。間接證實該項目曾因欠款而停工。

公開資訊顯示，榮民國際金融中心總高度270公尺，被稱為「西安城北第一高」，總投資達人民幣20億元，由榮民集團投資，2017年5月開工奠基，計劃2023年交付。

今年2月時，承建方中建七局四公司稱，項目主體結構已經封頂，但在上述消息傳出後，中國房地產報稱，近日該工地幾乎處於停滯狀態，鮮有施工跡象，附近商店老闆也表示，「該工地近兩天都沒有施工。」

西安榮民金融中心過去也曾被爆出資金問題，例如2022年，西安人社局曾接獲中國民眾反饋，西安榮民金融中心項目鋼結構安裝，拖欠農民工工資26人共人民幣50萬元。中國工商登記資訊平台天眼查資料顯示，榮民控股旗下公司榮民地產亦有多達41宗法律訴訟。

房地產 投資 復工

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