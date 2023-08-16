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太尷尬了 中國本土投行2023神預測通通還沒中

記者謝守真／即時報導
2023年已來到8月，中國中金公司今年的十大預測，截至目前為止都還沒有一個預測正確。（中新社）
2023年已來到8月，中國中金公司今年的十大預測，截至目前為止都還沒有一個預測正確。（中新社）

中國中金公司又再一次「神預測」了嗎？近期，中國網上出現文章寫到，該公司對2023年的十大預測，至今已經過去7個月，卻都「還沒中」。而此前，中金在2018、2022年的預測都是「反向操作」，這令不少中國民眾替其感到尷尬。距離今年年底僅剩下不到5個月左右，不少人都在看中金是否會「逆風翻盤」，做一次真正的「神預測」。

據中金公司今年1月以「2023年十大預測：翻開新篇」為題發布的預測報告，該公司於報告內列出十項展望：一是中金預測美國衰退壓力加大，中國有望於2023年在全球率先復甦；二是A股和港股2023年有望實現明顯正收益，港股階段性跑贏A股；三是疫後伴隨需求修復，中國通膨或面臨階段性壓力；四是中國貨幣寬鬆勢減，利率中樞上行，大類資產股強於債；五是地產銷售面積回升並轉為正增長，房價局部面臨上行壓力；六是美國衰退和主動去庫存週期下，中國出口仍或有壓力；七是疫情影響逐漸淡出，泛消費行業可能是2023 年重要的超額收益領域；八是網際網路和醫藥行業有望在2023年迎來反轉；九是A股和港股資金面整體好轉，海外資金逐步回流；十是美元趨勢性拐點或待下半年，人民幣震盪走強。

然而，截至目前中金公司的2023預測尚未有預測正確的。從近期中國各項數據來看，均呈現下行，而上半年美國GDP，按年率計算增長2.4%，高於市場普遍預期。還有，截至目前，港股階段性跑贏A股，且港股市場外資大幅流出。而人民幣兌美元匯率近期還一度跌破7.32，創歷史紀錄。據數據顯示，6月全國居民消費價格指數為0%，7月則為負0.3%，這也代表中國境內面臨通縮壓力。不僅如此，中國今年的貨幣寬鬆政策仍在持續當中，甚至掀起了「降息潮」。近期會議還釋放消息稱，「下半年的貨幣政策依舊寬鬆」。

另，上述中金還提到，疫情影響逐漸淡出，泛消費行業可能是2023 年重要的超額收益領域。但如今，中國全國居民消費價格指數正持續下滑，顯示要達到泛消費行業想實現超額收益仍是未知。而在醫藥領域方面，中國近期颳起醫界反貪風暴，股價也跟隨之下滑，該板塊市值蒸發上達千億。

此前，由於中金公司在2022年的預測，10個當中有9個是錯的。中國有評論指出，有中金的競爭對手今年就把中金的2023預測，全部反向來寫，看看能對夠預測對幾個。還有不少網友調侃到，「果然是中金反買，別墅靠海」。甚至在網路上已有「距離結果出爐僅剩5個月，中金還有機會逆風翻盤嗎？」的討論出現。

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