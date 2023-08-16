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創辦人許家印傳離婚 中國恆大集團：不清楚

中央社台北16日電
中國恆大集團創辦人許家印。（中新社）
中國恆大集團創辦人許家印。（中新社）

因為一份公告，中國今天盛傳恆大集團創辦人許家印離婚，引發脫產與切割債務的質疑聲浪。但面對媒體求證，恆大方面今天表示「不清楚，沒有消息」，網路社群一面倒解讀「真的離了」。

上海證券報報導，「許家印離婚」的說法今天在網上流傳，起因是中國恆大14日晚間發布的公告中，丁玉梅被定義為「獨立於本公司及其關聯人士的協力廠商」，並未如以往被列為「許家印的配偶」。

據報導，記者今天就此向恆大方面求證，對方表示「不清楚，沒有消息」。

據金融界報導，在中國恆大此前披露的2021年年報中，丁玉梅在的身分為董事局主席許家印配偶。在2021年底，許家印及丁玉梅共同出售中國恆大12億股股票，作為一致行動人，許家印及丁玉梅持有股份比例從76.69%下降至67.87%。

據報導，隨著「許家印離婚」的消息滿天飛，外界對於許家印轉移財產、切割債務的質疑驟起，有人質疑此舉或為「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題。但離婚是否真能脫產，法界人士意見不一。

公開資料顯示，現年66歲的丁玉梅出生於安徽濉溪縣丁姜樓村，大學畢業後被分配到河南省舞陽鋼鐵公司上班。1983年，許家印與同在舞鋼工作的丁玉梅結為夫妻。

據報導，丁玉梅在婚後帶著一雙兒子南下深圳陪許家印創業。許家印在一次採訪中回憶，一家四口住在逼仄（狹窄）的出租屋，夏天連電風扇都捨不得開。

許家印對外界描述丁玉梅稱：「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了」；「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恆大人學習的榜樣」。

據媒體2010年報導，許家印夫婦感情篤定，是恆大集團的「模範夫妻」。許家印不許妻子參與公司的管理，是因為他寄希望恆大做一家現代公司，而非家族企業。

2018年年底，許家印回了趟河南老家。現場照片中有一個女人引起了不少網友的注意，這也是丁玉梅首次公開露面。

2019年10月16日，胡潤研究院發布「2019胡潤女企業家榜」，丁玉梅當時以人民幣170億元（約23.3億美元）的財富排名第26。當年，許家印是中國首富。

對於許家印傳離婚，恆大卻以「不清楚」回應，中國網友在微博相關新聞討論串一面倒指這坐實了傳言，真的離了，批評許家印此舉是為了轉移財產。

中國為了降低離婚率，設有「離婚冷靜期」。有網友譏稱，婚姻登記處應該對許家印夫婦「勸和」。

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