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北上廣的青旅裡 擠滿了找不到工作的青年

記者賴錦宏／即時報導
北上廣的青旅裡，擠滿找不到工作的年輕人。圖為廣州海珠區的青年旅館。（知乎網）
北上廣的青旅裡，擠滿找不到工作的年輕人。圖為廣州海珠區的青年旅館。（知乎網）

最難就業季裡，許多年輕人離家來到北上廣深尋求更多工作機會。而青旅，以其低廉的費用、隨住隨走的模式，成為了他們到大城市落腳的最佳選擇。那些漂泊在城市中心青旅的人，有的有人屢屢失業，但仍充滿期待，有人兜兜轉轉回到原點，還沒有找到自己的方向。

《三聯生活周刊》刊登題為「北上廣的青旅裡，擠滿找不到工作的年輕人」的專題報導，該雜誌訪問了兩名在廣州找工作的青年。28歲的黃欣是廣西防城港人，他在西南部一間211大學（中國重點大學）的自動化專業畢業，之前與朋友開辦補習班，曾收入不錯，結果在去年的教育「雙減政策」下失業。

來到廣州後，黃欣以日租70元（人民幣，下同）的價錢在一家青旅租房，每天只吃兩頓飯，在便宜的快餐店解決，平均花費控制在100元以內。但整整一個月，工作仍未找到。他最羨慕的就是那些考公考編制內企事業單位成功「上岸」的舊朋友，他們收入穩定，每天下了班能夠陪陪老婆孩子，盡享天倫之夜。

黃欣說，自己憑積蓄還能撐上一段時間，但他不確定是否能在廣州找到工作，也不確定還要待多久。他漸漸覺得儘管說是休息一陣，其實內心很難真正放鬆下來，並且這種狀態越久，就越難找回原來的生活節奏了，白天無所事事，晚上也有種和社會脫軌的感覺。

24歲的張文是江蘇南通人，失業約3個月，他在廣州已換了好幾份工作，做過保險業務員，但覺得枯燥且前景不好，也做過金融銷售，也覺得底薪太低和需要低三下四地求人，不想看人臉色。後來，張文又打算去找一些體力勞動類的工作，最後還是邁不過心裡那道坎，他認為自己好歹也是個大學畢業生。

住在日租60元的青旅，張文坦言，他連交租已開始有困難，必需千方百計地省錢妙招，例如去圖書館喝免費的水，每天只吃一頓正餐，甚至有時從青旅步行4公里，到附近的批發市場買便宜的餅乾或方便麵果腹。受訪期間，他還展示自己放在冰櫃兩週還未吃完的粽子，說「這周還能靠它們頂幾天」。

張文說，他已陸續投了幾份電商直播的相關工作，目標是先找到穩定收入，再謀求重新報考研究所，如果能考上，以後想去上海發展。

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