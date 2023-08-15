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賴清德專訪談台獨 中駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

記者黃國樑／即時報導
中國駐美大使館。（新華社）
中國駐美大使館。（新華社）

對於中華民國副總統賴清德日前接受彭博社專訪，談論台獨問題，中國駐美大使館發言人以答記者問方式作出回應表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。賴清德為謀取政治私利，大肆鼓譟台獨分裂謬論，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

彭博社14日播出對賴清德的專訪，雙方就「台獨」問題你來我往，賴清德表示，台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。他強調沒有所謂的獨立路徑；他會延續蔡總統「中華民國（台灣）」的用法，不打算更改國名。

該駐美使館發言人說，賴所謂「維持台海現狀」實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，所謂「與民主國家並肩同行」實質是攀附外部勢力為其謀獨撐腰。當前，台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，是美方一些人執意推進「以台 制華」。台獨沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖都注定以失敗告終。

發言人稱，關於賴「過境」竄美，我們已經多次表明立場。中方對美方不顧中方嚴正交涉，執意安排賴過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。

他青示，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

中華民國 賴清德 華人

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