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全球首部生成式AI法今實施 中國強調服務提供者責任

記者黃雅慧／即時報導
生成式人工智能（AI）新時代來臨，各國開始想辦法立法規範。記者林澔一／攝影
生成式人工智能（AI）新時代來臨，各國開始想辦法立法規範。記者林澔一／攝影

近年以來，以ChatGPT為代表的生成式人工智慧（生成式AI）應用蓬勃發展，但該技術也引發包括抄襲、詐騙等多層面的問題。中國國家網信辦等七部門在7月聯合發布《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，並於15日正式施行，該法規也被認為是全球首部生成式AI立法。

公開資訊顯示，該法鼓勵生成式AI技術在各行業、各領域的創新應用。在明確各層面規範下，有望促進生成式AI健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。

外界認為，該法規重視均衡漸進的施政策略而非「大刀闊斧」的革新立項，以「包容鼓勵、審慎監管」的規制原則完善人工智能技術發展的監管鏈條。

目前各國對於生成式AI監管態度不一，中國、美國、歐盟等國家或地區對相關議題立法，但新加坡、印度則宣稱，暫時不打算動作。

值得注意的是，中國在生成式 AI 監管方面有其特色設定，如強調內容治理方面的制度建設和積極引導、強調生成式AI提供者的責任。

澎湃新聞報導，中國社會科學院大學互聯網法治研究中心執行主任劉曉春表示，對生成式AI服務提供者要求依法承擔網絡信息內容生產者責任，這是比較創新的界定，也會對實踐造成一些挑戰和爭議。

劉曉春指出，核心命題在於AI生成的內容，和以往人工控制的過程，會呈現一些新的，且不一定完全可以控制的特點，對於這點的內容治理要求，是否應該提供更多的容錯、糾錯空間，是值得後續進一步探索和研究的問題。

而法規的明確也被認為可能帶來商機。東莞證券指出，在數據風險敞口擴大、政策合規需求，以及數據要素市場加快發展等因素推動下，數據安全賽道發展空間大，中國政策明確2025年數據安全產業規模超過人民幣1,500億元，年復合增長率超過30%。

AI 人工智慧 新加坡

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