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上半年中國4037萬人次出國玩 逾半選擇去這裡

大陸中心／即時報導
澳門是今年上半年中國民眾出境遊的首選之地。圖為遊客在澳門著名景點大三巴牌坊前拍照留念。(香港中通社)
澳門是今年上半年中國民眾出境遊的首選之地。圖為遊客在澳門著名景點大三巴牌坊前拍照留念。(香港中通社)

根據中國旅遊研究院近日公布的《2023年上半年出境旅遊大數據報告》，今年上半年，出境遊目的地共計接待中國遊客4,037萬人次。其中，澳門位居中國居民出境旅遊目的地的首位，占比達50.9%。

為何中國客如此喜歡到澳門？中國旅遊研究院院長戴斌分析，主要有三方面原因：一、政策優勢；二、交通基礎設施改善，如港珠澳大橋的通行等；三、澳門在不斷加大在中國的宣傳推廣。澳門旅遊業良好的發展勢頭，也帶動了當地相關產業的持續發展。

央視財經報導，今年上半年，隨著中國居民赴港澳團隊旅遊簽註「全國通辦」等便利政策恢復實施，澳門特區政府也抓住機遇，加大線上和線下宣傳力度，全力發掘和推出「特色店計劃」和「藝文薈澳」等特色旅遊項目，還與航空公司、電商平台及線上旅行社合作，分階段推出一系列旅遊、酒店和機票優惠，促進旅遊業加快復甦。

前述這份報告顯示，上半年中國民眾出境旅遊目的地，93.95%集中在亞洲地區。排名前三依序為：澳門、香港、泰國。意外的是，在這份報告中，台灣竟是中國民眾今年上半年排名第五的出境遊目的地，僅次於日本，還高於韓國、美國、澳洲等國。

澳門 澳洲 香港

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