中國房地產危機蔓延 分析指市場低估後果

野村證券分析師認為，市場仍然低估了中國房地產行業大幅崩潰的後果。(Getty Images)

受房地產 低迷拖累，大型民營房企碧桂園 以及一批以金融投資 為主的「中植系」關聯公司近來頻頻爆雷。野村證券分析師認為，市場仍然低估了中國房地產行業大幅崩潰的後果。

中國最大的房地產開發商之一、負債總額達1.4兆元（人民幣，下同，約1921萬美元）的碧桂園，14日起暫停其11筆境內公司債交易。與此同時，資產管理規模超過1兆元的財富管理巨頭中植集團停止贖回，給個人和企業投資者造成重大損失。

野村證券中國首席經濟學家陸挺昨天發文，對碧桂園、中植系、房地產行業的崩潰及當前的惡性循環提出看法認為，市場仍然低估了中國房地產行業大幅崩潰的後果，中國房地產行業占全球新房銷售和房屋建設的一半以上。

他說，新房銷售下滑引發的連鎖反應，可能導致開發商違約增多、政府收入大幅萎縮、建築材料需求下降、房地產和政府部門員工薪資下降、消費疲軟、金融機構蹣跚而行。

北京已經採取了一些措施緩解房地產行業的緊張局勢。但陸挺說，這些措施太慢、太少。在某個時間點，北京將被迫採取更多措施來阻止經濟下滑。

碧桂園爆發財務危機，已有2筆美元債息逾期，據公告上半年虧損在人民幣450億到550億元間，其債務重組前景不被看好。

不過，中國國新辦今天舉行的記者會上，被問到碧桂園的債務風波時，中國國家統計局新聞發言人付凌暉說，一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期；但這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

至於中融信託日前傳出停止兌付，中植集團是中融信託第2大股東，6月以來，中植系4大財富管理公司恆天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富就相繼出現理財產品逾期未兌付的窘況。

由於中植系的公司在房地產領域的投資這幾年紛紛踩雷，相關理財產品無法兌付，被認為與房地產投資失利有關。

購買中融信託產品的上市公司14日股價大跌。上海證券報報導，購買信託公司產品的上市公司和自然投資人擔憂加劇。在此背景下，當天至少有8家上市公司在深交所互動易平台上澄清，自身並未購買信託產品或中融信託旗下產品。一時間，信託成了「燙手山芋」。

去年以來，在經濟承壓、轉型加速背景下，信託業尤其是房地產信託領域的風險加快暴露。用益信託研究員帥國讓透露，今年第一季信託違約事件中，房地產信託違約位居首位，存量房地產信託的風險仍在釋放中。

不過，13日晚間，國泰君安發布研究報告稱，從其長期跟蹤的訊息和數據來看，信託當前並不存在行業性兌付危機，兌付壓力僅為個案。

財經網站「金融界」指出，中融信託旗下的證券投資類信託264億元，規模影響有限。據統計，截至11日，購買中融信託產品上市公司約60家，78%為市值100億以下中小市值公司。

不過，就整個中植系來看，外傳涉及投資人大約有15萬人，大多為高淨值人士，相關債權總額達到2300億元。還有媒體報導，中植旗下的4大財富公司累計資產配置數據總額達3.6兆元。