中國醫療反腐致多場會議停辦 官方強調支持正常活動

中國醫藥反貪腐風暴仍在延燒，許多醫事人員關心事態發展，也擔心自己涉入其中。圖為此前山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

8月以來，中國反腐風暴席捲醫療界，許多醫療學術會議因而停擺，也引發中國醫藥界人心惶惶。對此，中國衛健委15日公開強調，需要整治的是違法、違規利益輸送，或違規將學術會議贊助費私分的不法行為，並稱整治重點在於醫材「帶金銷售」、醫保 基金不當使用等情況。

中國醫藥反腐話題熱度持續，各種關鍵字佔據熱搜榜單，如：「受賄100套房的院長」、「薪資1,600元的普通醫生」等，相關新聞也引發醫界恐慌。

對於外界對於當前醫藥反腐的關切，中國衛健委15日發布一份相關問題的「問答」表示，這次整治工作集中在六方面：一是醫藥領域行政管理部門以權尋租；二是醫療衛生機構內「關鍵少數」和職務在醫材上「帶金銷售」；三是接受醫藥領域行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；四是涉及醫保基金使用的有關問題；五是醫藥生產經營企業在購銷領域的不法行為；六是醫務人員違反廉潔從業準則。

對於一些醫學 會議因而暫停、延期等情事，中國衛健委指出，醫藥行業學術會議是學術交流、經驗分享、促進醫藥技術進步和創新發展的重要平台，按規定，規範開展的學術會議和正常醫學活動是要大力支持、積極鼓勵的。「需要整治的是那些無中生有、編造虛假學術會議的名頭，進行違法違規利益輸送，或者違規將學術會議贊助費私分的不法行為。」

針對這波醫藥反腐引起各界關注醫生的收入問題，界面新聞採訪基層醫生表示，要真正從根本處理問題，一是在收入上激勵醫生，二是在個人發展上引導醫生。醫生的工作高門檻，工作量與工作壓力也非比尋常，如果工資無法提升、職位難以晉升，很多時候會形成「以藥養醫」、收賄等方式來實現「曲線補償」的狀況。