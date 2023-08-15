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瑞銀：刺激政策還沒到位 中國經濟恐低位運行

記者謝守真／即時報導
中國7月一系列經濟數據持續呈回落態勢。對此，瑞銀首席中國經濟學家汪濤分析，中國經濟仍處在低位運行，刺激政策尚未到位。（新華社）
中國7月一系列經濟數據持續呈回落態勢。對此，瑞銀首席中國經濟學家汪濤分析，中國經濟仍處在低位運行，刺激政策尚未到位。（新華社）

中國國家統計局15日公布7月總體經濟數據，顯示工業增加值、零售及固定資產投資等數據皆遜於市場預期。瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，中國經濟仍處在低位運行，顯示政策刺激尚未到位或還沒有落實。

據財新網報導，7月新增人民幣貸款3,459億元，為2009年12月以來新低，其中，居民部門信貸呈負增長，企業部門新增貸款也降至近三年低位。且7月新增社會融資規模也跌至2016年8月以來新低。與此同時，中國7月CPI年比下滑0.3個百分比，是自2021年2月以來的首次負增長。

對此，汪濤指出，信貸增速下滑得非常明顯，尤其是在北京表示要推出更加有力的措施來支持經濟的時候。此外，7月CPI年比下降也是一段時間以來備受關注的問題。

她認為，兩者皆「反映了目前（中國）經濟在一個非常低位運行，政策刺激應該說還沒有到位或者還沒有落實」。

汪濤進一步表示，若接下來有更為有利的貨幣和財政政策推出，並能把房地產穩住的話，第3、4季經濟增速有可能會比第2更高，且下半年經濟年比增速也有望回至4.5%左右，預計「全年有可能實現5%左右的增長」。但她提醒，若「政策遲遲不到位、房地產不能穩住的話，下半年復甦的路徑會比較波折」。

針對7月底的中共中央政治局會議首次提出「制定實施一攬子化債方案」，汪濤認為，「最關鍵的不是說現在需要多大規模去化解或置換債務，目前亟需出台一攬子政策，明確下一步如何走，以解決目前地方政府的財政困境，穩定和支持經濟發展」。目前中國「地方債務仍有較大的流動性問題」。

汪濤仍認為，下半年中國信貸增速將溫和反彈。她指出，中國下半年地方政府專項債的發行有望提速，剩餘的人民幣1.3兆額度大部分會在未來幾個月陸續發行。且政策性銀行將加大信貸支持力度，並籌措和使用新一批專項基建投資基金，從而提振公共投資。 

與此同時，中國監管層近期延長了對房地產行業的金融支持措施，估計未來幾月房地產政策的進一步溫和放鬆，可望支持房地產銷售企穩。

汪濤稱，在理想情況下，「今年（中國）應實現超過10%的信貸增速以推動經濟復甦」。不過，鑑今為止中國實際推出的財政刺激規模仍相對有限，房地產政策放鬆非常溫和，今年等10%的信貸增速預測面臨下調風險。

關於人民幣匯率，汪濤預期，短期可能還是有貶值風險，主要是美元國債收益率仍然走強。但她強調，「中國經濟現在應該在一個底部，可能會有一定的復甦，所以應該說，到年底人民幣兌美元將略有升值，還是有希望回到7以內」。

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