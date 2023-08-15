TFBOYS粉絲遊行觸動敏感神經 劉若英西安演唱會傳取消

圖為劉若英在成都與粉絲互動。(中新社資料照)

TFBOYS西安演唱會6日發生大批粉絲舉旗占路遊行引發官方震怒後，繼「西安春浪音樂節」12日登場前夕被臨時取消，原定19日舉行的劉若英西安演唱會，今天也傳出確定遭官方取消。

中國偶像天團TFBOYS的10周年演唱會6日在西安舉行，因為亂象頻傳，引發「上面」震怒，下令取消西安接續的8、9月大型演出活動。其中，大批TFBOYS粉絲當天聚眾舉應援旗上街遊行，觸動中共 最敏感神經，社群盛傳這是主因。

「西安春浪音樂節」12日登場前不到24小時，主辦單位突然收到上級部門「關於西安大型活動的管控」的緊急通知，被臨時取消。劉若英原定19日舉行的西安演唱會，今天也傳出遭官方取消。

「劉若英陝西後援」今天下午在微博 發文稱，「遺憾的通知大家，奶茶飛行日8.19西安站演唱會暫時取消」；一名參與劉若英演唱會的大提琴樂手在評論中稱，「我們剛剛收到通知，西安場確定取消了」。她還強調：「公司一定是有極力去爭取如期演出，很可惜西安場目前暫時見不到面了」。

後援會與樂手發文後，立即躍為微博熱搜話題引發關注，其後他們又刪文稱以官方發布為準。截至北京 時間今晚9時，劉若英與其工作室官方微博未發布取消訊息。

據中媒九派新聞，網傳劉若英19日西安演唱會將被取消，對此，中共西安市委宣傳部、西安市文旅局、西安奧體中心的工作人員今天均稱，暫時沒有收到相關的正式通知，無法做出確定回應。

報導提到，原定於12日至13日在西安大明宮國家遺址公園舉行的春浪音樂節突然被取消。對於取消原因，目前各方均無準確說法。

陸媒指出，涉及台港澳的演出活動是由陝西省文旅廳審批，並非西安市文旅局主管，但陝西方面迄今保持緘默。

中國網友多認為，劉若英西安演唱會若確定被取消，接下來五月天預定9月8至10日在西安舉辦的3場演唱會，恐怕也不保。