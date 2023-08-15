賴清德返台後軍演？中外交部：密切跟蹤事態發展

賴清德近期出訪巴拉圭，途中過境美國，外界關注中共會否採取軍演等反制措施。（路透）

台灣副總統賴清德 近期出訪巴拉圭並過境美國，國際關注在賴清德返台後，中方會否開展新一輪軍演。對此，中國外交部發言人汪文斌15日在記者會上重申，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場是徹頭徹尾的麻煩製造者。「中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」他說。

汪文斌指出，美台勾連以過境為幌子，安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方的主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華。

汪文斌再次對美方喊話，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。

賴清德此次出訪巴拉圭並過境美國，中共 同步啟動東海軍演。但台灣國防部15日稍早表示，相較於時任眾議長裴洛西去年訪台和今年4月蔡英文總統出訪，這次並未觀察到中共相對大規模的演習或行動。不過，中國商務部於14日公告，將自15日起對原產於台灣的聚碳酸酯徵收反傾銷保證金，該舉被認為或與賴清德過境美國有關。

事實上，北京 當局對於此次賴清德過境美國顯得「克制」。《華爾街日報》報導，在中美關係回暖、台灣大選即將來臨之際，北京反應可能會較為謹慎。澳洲國立大學台灣研究項目的政治學家宋文笛認為，如果北京對賴清德的過境做出強烈反應，「這對北京方面來說實際上會適得其反」。