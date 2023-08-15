前央視主持人柴靜新紀錄片將播映 預告片1小時內遭封禁

柴靜在視頻中露面（視頻截圖）

沉寂多年，前央視主持人柴靜將發布新紀錄片「陌生人」，13日她在個人平台發布該片預告，隨即引起熱議討論，但不到一個小時，就遭到平台封禁。

柴靜的新紀錄片「陌生人」將在17日播出，一共6集。

根據柴靜介紹，她在2017年因丈夫的工作搬到西班牙巴塞隆納，離開北京 前她還將以前採訪過的西裝送人，她解釋這是一種「解甲歸田」的動作，她將去陌生的國家生活，而不是工作。

未料，旅居一個月後當地發生恐怖襲擊案，事件造成13人死亡，約130人受傷，第一次離恐怖主義如此接近令柴靜感到震驚，也刺痛了她。

於是，她開始著手進行調查，拍攝這部紀錄片，決心記錄下恐怖份子是如何走上這條路。據她個人介紹，這是她第一次使用英文作為工作語言，而這部片的製作依靠個人資金，極小的團隊和局促的製作條件。

預告片的最後內容是柴靜對著鏡頭說：「恐怖，要靠神秘才能夠維持，曝光它，它就會失去所有的控制力」。

這一步預告片在發布僅一個小時後，便遭到平台刪除，理由是影片因違規無法播放，「經用戶投訴並經平台審核，此視頻涉及違規內容」。

不過，仍有不少中國民眾透過柴靜在YouTube 頻道開設的帳號瀏覽了預告片。許多中國網友留下留言，包含看到柴靜還在做新聞非常鼓舞，感動又有柴靜的消息。

柴靜曾在2003年深入嚴重急性呼吸道症候群（SARS）第一線，聲名大噪，並被南方都市報評選為年度風雲記者。2015年探討霧霾的紀錄片「穹頂之下」引起中國民眾極廣大的共鳴，當時24小時內點閱率即破1.17億次，時任的中國環保部部長、現任中共 上海市委書記陳吉寧也承認他看過紀錄片，還傳了短訊給柴靜表達感謝。