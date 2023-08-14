中學者：碧桂園債務重組不樂觀 且恐波及數百城市

中國學者對碧桂園債務重組不表樂觀，並預期碧桂園債務危機恐波及中國上百個城市。（歐新社）

陷入財務危機的中國房地產 企業龍頭碧桂園 ，旗下11檔境內公司債券自14日起暫停交易，意味著公司將啟動債務重組 。但中國學者認為，有別於同樣陷入財務危機的「兆元級」房企恒大集團，碧桂園多數項目集中在中國三、四線城市，這些城市的房市更低迷，嚴重供過於求，更難有人接盤，重組前景更不樂觀，並將波及上百個城市。

碧桂園12日晚間分別在深圳和上海證券交易所發布公告，旗下11檔公司債將暫停交易。上海澎湃新聞統計，這11檔債券餘額約人民幣157.02億元。

有關碧桂園陷入財務危機的消息，上周就陸續傳出。上周二（8日），碧桂園證實因資金出現流動壓力，無法支付兩筆到期的美元債利息。碧桂園隨後並預告，因面臨房地產行業銷售下滑等因素，上半年預計出現最多人民幣550億元的虧損。

身為中國房地產龍頭企業之一，碧桂園是繼恒大集團之後，中國又一家陷入債務危機的大型地產發展商。截至2022年底，恒大總負債高達人民幣2.44兆元，碧桂園負債達人民幣1.43兆元。

據新加坡聯合早報報導，中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁指出，碧桂園長期以來似乎扮演著業界「特長生」的角色，很少和同行在中國一、二線城市高價搶地，而是選擇在三、四線城市大量拿地蓋樓，通過差異化策略曾經取得一系列亮眼的成績。

但「成也蕭何敗也蕭何」，宋丁解釋說，碧桂園有三分之二的項目集中在三、四線城市；當整個房地產形勢發生逆轉時，這些城市的樓市就會首當其衝陷入低迷，導致公司的整體銷售大幅放緩，財務狀況亮起紅燈。

即便碧桂園已經啟動債務重組，但宋丁認為，重組的前景並不樂觀。他說，重組的成敗關鍵在於接盤方必須認同他們旗下樓盤未來的發展潛力。如果沒有人願意成為這些沈澱資產的「接盤俠」，重組就很難成功。

為提振房地產市場，中國官方在過去一個月持續釋出積極信號和推出扶持政策，希望推動房地產在下半年走向復甦。

宋丁研判，儘管碧桂園的困局並不會扭轉中國房地產復甦的大勢，但這場危機可能使復甦勢頭減弱，加重房地產市場低迷的陰影。

他預計，碧桂園已出現的債務困局將形成連鎖反應，波及公司業務覆蓋的數百個城市，導致各地政府、銀行、債權人和購房者等受到不同程度牽連。負面效應也會向房地產上下游5、60個產業滲透，項目所在城市的經濟也將受到影響。

至於碧桂園在海外的業務，宋丁認為，由於碧桂園也有若干外債，債務危機將直接導致資金鏈受阻，對那些建設中，以及尚未出售或交付的樓盤恐將造成衝擊。