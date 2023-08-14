賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

中國全國台企聯14日晚間批評副總統賴清德過境美國是火上澆油。圖為賴清德（前左）抵達紐約，係由AIT執行理事藍鶯（前右）接機。（美聯社）

台灣副總統賴清德 近日到訪友邦巴拉圭出席新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮期間，過境美國引起中國方面極大的反應，除了中國國台辦、外交部已數度公開批評外，中國全國台企聯也於14日晚間發表聲明指出，在當前兩岸關係複雜多變的情勢下，「賴清德此番挑釁行徑無疑是火上澆油」。

中國全國台企聯的聲明提到，曾幾何時，「蔡英文『過境』美國、裴洛西 竄訪台灣，導致台海兵凶戰危、給台灣鄉親帶來極大困擾」。聲明表示，在當前兩岸關係複雜多變的情勢下，賴清德此番挑釁行徑無疑是火上澆油，必將再給台海和平製造更多麻煩。

聲明強調，兩岸關係好台灣才會好，「台獨」以及外部干涉勢力的推波助瀾，是兩岸關係的最大威脅。「出於民族大義與同胞鄉親的切身利益，我們廣大台商堅定做兩岸關係和平發展的維護者和促進派」。

此前中國國台辦與外交部已分別在賴清德出訪前及過境美國時多次表示反對，並動員全球多地統促會發表聯合聲明，而中駐美大使謝鋒還曾在7月19日強調，「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的『灰犀牛』」。

賴清德已於去程時過境美國東岸的紐約並出席僑宴，他預計將於返程時過境美國西岸的舊金山 。美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）已表示因為妹妹婚禮無法在紐約與賴碰面，她將在舊金山跟賴清德見面。