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內蒙古一周內傳出3例鼠疫 為同住家人

記者賴錦宏／即時報導
內蒙古出現三例鼠疫。（美聯社）
內蒙古出現三例鼠疫。（美聯社）

中國內蒙古過去一周累計報告三例鼠疫病例，其中兩名感染者為第一例病例的親屬。

據新華社12日報導，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗衛生健康委員會8月7日通報第一起鼠疫病例。

報導指出，該患者已在定點醫院進行救治，密切接觸者已按要求及時進行隔離管控，均未出現異常情況，疫情處置相關工作正在有序開展。

蘇尼特右旗政府官網13日也發布通報，稱當地8月12日報告兩例鼠疫確診病例，為8月7日報告鼠疫病例的丈夫和女兒，均為同一家庭共同居住人員。

通報稱，密切接觸者均已按要求及時進行隔離管控，均未出現異常情況。通報沒有說明三人是通過什麼渠道感染。

通報強調，鼠疫「可防、可治、可控」，呼籲民眾要理性認識、科學應對，不信謠、不傳謠、不造謠。

通報並提醒當地民眾，在野外活動或作業時要穿長褲、長袖上衣，不在鼠類、旱獺、野兔等洞穴周圍休憩，不挖刨動物洞穴，不捕獵、剝食、攜帶野生動物，避免被跳蚤叮咬。如出現發熱、咳嗽、淋巴結腫大、腹瀉等症狀，要及時到發熱門診就診排查。

中國疾病預防控制中心資料顯示，鼠疫屬於甲類傳染病，是由鼠疫菌引起的烈性傳染病，多借由鼠蚤傳播。鼠疫存在於疫源地的野生齧齒動物中，是一種典型的自然疫源性疾病。

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