流動性危機未解 中國爆雷房企金科以樓代交管理費

中國知名房產綜合服務公司金科服務公告，集團與母公司金科集團訂立物業轉讓協議，將以樓代交積欠物業費。(圖取自人民網)

綜合中媒報導，中國知名房產綜合服務公司金科服務公告，集團與金科集團訂立物業轉讓協議。根據協議，金科集團的成員公司將向集團轉讓各自抵銷共包括36項物業，金額約為人民幣2,040萬元（約281萬美元）。在流動性危機，加上樓市銷售不佳，房企直接以樓來代交積欠物業費。

金科服務母公司、有「西南地王」之稱的重慶知名房企金科集團在2017年開始迅猛增長。但如今正處於成立20餘年來最困難的時刻；2022年12月，該公司正式官宣債務爆雷。為了改善債務困境，金科股份今年7月底公告，公司計劃向法院申請重整及預重整，公司稱「不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司仍有一定的重整價值」。而未來金科重整之後能否存活也是中國業內持續關注焦點。

根據該物業轉讓協議，有關轉讓將作為代替持續關連交易應付款項的付款，持續關連交易應付款項產生自集團根據2020年及2022年物業管理服務總協議擬向金科集團提供的物業管理服務。

在抵銷的36項物業中，19項為住宅物業、6項為商業物業、8項為辦公樓及3項為產業園，分別位於中國貴陽、重慶、長沙及臨沂，總建築面積約為3434.5平方公尺。

香港 經濟日報報導，比如貴州華勝永信向金科服務轉讓位於貴州省貴陽市花溪區浦江路199號，總建築面積約為732.3平方公尺的19項住宅物業，以還清人民幣600萬元(約83.9萬美元)物業管理費。而據獨立有資質估值師採用市場法所評估，貴州華勝永信物業於今年5月31日的估價約為人民幣510萬元(約70萬美元)。