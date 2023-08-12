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中國最大地產商碧桂園再暴雷 宣布11檔公司債停牌

中國新聞組／即時報導
碧桂園12日深夜公告11檔公司債券14日起停牌，恐導致中國房地產市場危機擴大。（歐新社）
碧桂園12日深夜公告11檔公司債券14日起停牌，恐導致中國房地產市場危機擴大。（歐新社）

中國最大地產商「碧桂園」繼日前預告上半年淨虧損將達人民幣450億元至550億元後，12日深夜又公告，11檔公司債券14日起停牌，復牌時間另行確定。這11檔債券合計存續規模約人民幣157.02億元，均將於2024年6月底到期。

碧桂園公告，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。後續集團也將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，以保障集團的未來長遠發展。

華爾街日報稱，碧桂園是中國尚存的地產開發商中規模最大的一家。碧桂園的違約將對中國房地產行業造成又一次重大打擊，可能進一步打擊中國購屋者信心，並衝擊投資人對追回房地產債務的希望。

中國財新網指出，碧桂園及子公司碧桂園地產集團有限公司、 廣東騰越建築工程有限公司12日晚間均發布公告，表示因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，公司存續的相關公司債將進入停牌。

一名近期減倉碧桂園債券的機構人士告訴財新網，「一般這樣進入停牌，就是宣告債券要正式開始談展期重組了，估計很快會有一個初步的方案。」　　

財新網統計，截至8月13日，碧桂園及碧桂園地產、騰越建築目前在中國境內外債券規模接近人民幣946億元。

碧桂園10日晚間發布盈利預警時，碧桂園總裁莫斌在公告中稱，碧桂園遇到了自成立以來最大的困難，當前首要任務是「竭盡全力保障公司現金流安全」，以「最小代價、最大價值」為目標，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資，努力盤活大宗及難去化的商業類沈澱資產。

債券 投資 房地產

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